Van der Bellen bleibt "vorsichtig optimistisch"

Bundespräsident Alexander Van Der Bellen mit Journalisten während der Anreise mit dem Zug zur UNO-Klimakonferenz COP 24 in Katowice.

Katowice (Kattowitz). Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung des 24. Weltklimagipfels (COP24) in Kattowitz in Polen hat sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen weiterhin "positiv optimistisch" gezeigt, dass eine Einigung zustande kommt. Am Montag wird Van der Bellen unter anderem eine Rede bei der Konferenz halten.

Hauptaufgabe der Konferenz ist es, die 2015 in Paris von den Staaten beschlossene Verpflichtung, die Erderwärmung nach Möglichkeit auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, in konkrete Maßnahmen umzusetzen und in einem Regelbuch festzumachen. Obwohl die Staaten dabei mitunter noch weit auseinanderliegen, ist eine Einigung durchaus denkbar. "Aber ich bin kein bodenloser Optimist. Es werden schwierige Verhandlungen", sagte Van der Bellen.

Information Vorbericht zur Klimakonferenz



Schwarzfahrer-Effekt als Problem

Heute sei er aber "zuversichtlicher als noch vor ein bis zwei Jahren", sagte der Bundespräsident. Grund dafür ist, dass die Bürger angesichts der extremen Wetterphänomene zunehmend besorgt sind. "Außerdem gibt es heute keinen ernstzunehmenden Politiker mehr, der den Klimawandel leugnet", sagte Van der Bellen.

Als Hauptproblem sah der Bundespräsident den "Schwarzfahrer-Effekt". Wenn sich einzelne Staaten - auch kleinere Staaten wie Österreich - aus einzelnen Vereinbarungen herausnehmen, würde bald "niemand mehr etwas machen". Deshalb sei ein Regelbuch auch so wichtig.

Projekte österreichischer Firmen werden präsentiert

Die von Van der Bellen gestartete Initiative, die zum Erfolg der UN-Klimakonferenz beitragen soll, ist inzwischen von einem weiteren europäischen Staatsoberhaupt bzw. Regierungschef unterzeichnet worden. Mit dem dänischen Ministerpräsidenten Lars Lokke Rasmussen sind es bereits 18 Unterstützer. Van der Bellen konnte sich vorstellen, dass dieses Netzwerk auch nach der COP24 bestehen bleibt.

Der Bundespräsident wird auf Einladung des polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda gemeinsam mit zahlreichen Amtskollegen an der Eröffnung der UN-Klimakonferenz am Montag im polnischen Kattowitz teilnehmen und am Dienstag den Stand der österreichischen Außenwirtschaft auf der COP24 eröffnen. Dabei werden Projekte österreichischer Unternehmen präsentiert, die in Sachen Klimaschutztechnologie vorbildlich sind.

Greenpeace-Aktivisten nach Protest in Haft

Zwölf Greenpeace-Aktivisten sind nach einem Anti-Kohle-Protest auf dem Förderturm eines slowakischen Kohlekonzerns in Haft. Ein Gericht in der Slowakei lehnte es am Sonntag ab, die Umweltschützer auf Kaution freizulassen, wie die Agentur TASR meldete. Es bestünde Grund zur Sorge, dass sie erneut straffällig würden und den Betrieb eines anderen Kohlekonzerns stören könnten, lautete die Begründung.

Laut Greenpeace hatten die Klimaschützer im Vorfeld der UNO-Klimakonferenz "COP24" für einen raschen Ausstieg aus der Kohle und für den Ausbau erneuerbarer Energien demonstriert. Nach Greenpeace-Angaben waren unter den Aktivisten, die am Mittwoch auf dem Förderturm eines Kohlekonzerns in Novacy demonstriert hatten, Umweltschützer aus Tschechien, Finnland, Belgien und der Slowakei.





"Mit der Klimakrise stehen wir vor der größten Herausforderung in der Geschichte der Menschheit. Zum Auftakt der Weltklimakonferenz werden nun zwölf Greenpeace-Aktivistinnen und Aktivisten inhaftiert, weil sie friedlich gegen schmutzige Kohle protestiert haben. Das ist ein Skandal. Wir fordern die Slowakei auf, die Umweltschützerinnen und Umweltschützer sofort freizulassen", sagte Adam Pawloff von Greenpeace Österreich in einer Aussendung.