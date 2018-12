"Vor uns liegt noch ein langer Weg"

Bei der Tagung in Kattowitz geht es auch um hunderte Milliarden Dollar. Woher das Geld kommen soll, liegt oft noch im Dunklen.

Kattowitz. Die Latte wurde gleich zu Beginn hoch gelegt. "Kattowitz ist die wichtigste Konferenz seit Paris", sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Montag zur Eröffnung des Weltklimagipfels mit Teilnehmern aus fast 200 Ländern. In Polen müssten die Zusagen aus Paris überprüfbar gemacht werden. "Für viele Länder ist es eine Frage von Leben und Tod." Polens Präsident Andrzej Duda erklärte: "Ohne Erfolg in Kattowitz kann der Vertrag von Paris die Erwartungen nicht erfüllen." Ähnlich - und ebenfalls mit Verweis auf die französische Hauptstadt - äußerte sich die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze: "Ich bin fest davon überzeugt, dass Kattowitz ein Erfolg werden muss."

Zum einen geht es in der südpolnischen Stadt darum, die Pariser Zusagen der einzelnen Länder zu sammeln und vergleichbar zu machen. Dafür soll es ein Regelbuch geben. Die Fortschritte sollen außerdem überprüft und transparent gemacht werden. Zum anderen muss die finanzielle Unterstützung der ärmsten Staaten nach dem angekündigten Ausstieg der USA aus dem Klimaabkommen gesichert werden.





So hat etwa die Weltbank 200 Milliarden Dollar an Hilfen für Entwicklungsländer versprochen. Laut einem Sprecher stellen die Zusagen, die für den Zeitraum von 2021 bis 2025 gelten sollen, eine Verdopplung der Hilfen des aktuellen Fünf-Jahres-Plans dar. Rund 100 Milliarden Dollar werden demnach direkt von der Weltbank finanziert, rund ein Drittel der verbleibenden 100 Milliarden Dollar von zwei Organisationen der Weltbankgruppe. Bei den übrigen Zuschüssen handle es sich um "von der Weltbankgruppe mobilisiertes" Privatkapital. Es bedeute ein "wichtiges Signal an die größere internationale Gemeinschaft, dasselbe zu tun", betonte der Sprecher.

Die Industrieländer, die versprochen haben, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar aus privaten und öffentlichen Mitteln zur Verfügung zu stellen, sind laut jüngsten Zahlen der UNO zwar auf Kurs, ihr Ziel im ersten Jahr zu erreichen. So haben die Internationalen Entwicklungsbanken ihre Finanzierung zwischen 2016 und 2017 um 28 Prozent erhöht, und auch die EU-Staaten haben sich an ihre in Paris gemachten Versprechen gehalten. Allerdings haben die reichen Staaten bisher davor zurückgescheut, langfristige Zusagen zu machen, und haben auf eine stärkere Beteiligung der Privatwirtschaft gedrängt. Abseits des sogenannten Green Climate Funds reicht das zur Verfügung gestellte Geld derzeit bei weitem nicht aus, um die Erderwärmung unter der kritischen Marke von zwei Grad Celsius zu halten und die schlimmsten Folgen des Klimawandels zu lindern.

Erneuerbare stagnieren

So sind die globalen Investitionen in Klimaschutzaktivitäten im Jahr 2017 laut einer Studie der Denkfabrik CPI zwar um 16 Prozent von 510 Milliarden Dollar auf 530 Millionen Dollar gestiegen. Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien hat es zwischen 2016 und 2017 allerdings überhaupt keinen Zuwachs gegeben. Viel zu wenig Geld gibt es auch für Adaptierungsmaßnahmen, mit denen etwa auf häufiger werdende Waldbrände oder den steigenden Meeresspiegel reagiert werden soll. Laut CPI wurden im Jahr 2016 dafür weltweit nur 22 Milliarden Dollar ausgegeben. Laut den aktuellen Schätzungen der Vereinten Nationen würden allerdings 56 bis 73 Milliarden Dollar jährlich benötigt, um substanzielle Effekte zu erzielen. "Unglücklicherweise haben wir noch ein großes Stück des Weges vor uns", meint Barbara Buchner, die bei CPI für den Bereich Klimafinanzierung zuständig ist.

Starke Zuwächse - wenn auch ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau - gibt es allerdings im Bereich der Elektromobilität. So stiegen die jährlichen Investitionen zwischen 2011 und 2017 um durchschnittlich 54 Prozent. Insgesamt wurden damit im vergangenen Jahr 43 Milliarden Dollar in Elektroautos und batteriebetriebene Nutzfahrzeuge gesteckt. "Die politischen Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Transportmittel haben die Investitionen massiv nach oben schnellen lassen", sagte CPI-Experte Padraig Oliver. "Und aller Wahrscheinlichkeit nach werden wir auch in Zukunft starke Zuwächse sehen."