USA geben Russland bei INF-Vertrag noch eine letzte Frist

Brüssel/Washington/Moskau. (leg) Abhörsicher ist der Saal im neuen Nato-Hauptquartier in Brüssel, in dem sich am Dienstag die Außenminister der westlichen Militärallianz trafen. Das Thema der Beratungen: Der INF-Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme, ein wichtiger Abrüstungsvertrag, der 1987 vom damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan und dem sowjetischen Staats-und Parteichef Michail Gorbatschow abgeschlossen wurde. Er verbietet unter anderem den Bau und den Besitz landgestützter, atomar bewaffneter Raketen oder Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern.

Diese Raketen hatten Europa das Jahrzehnt zuvor unmittelbar bedroht. 1975 hatte die Sowjetunion in ihren mitteleuropäischen Satellitenstaaten Mittelstreckenraketen aufstellen lassen, die Nato antwortete mit dem sogenannten Nato-Doppelbeschluss und stellte ihrerseits Raketen auf - eine vor allem in Deutschland hoch umstrittene Entscheidung, gegen die sich eine Friedensbewegung formierte. Die Raketen auf beiden Seiten verkürzten die Vorwarnzeiten erheblich, das Risiko, dass ein Atomkrieg quasi versehentlich durch einen technischen Fehler ausgelöst wird, stieg deutlich. Der zwischen Gorbatschow und Reagan abgeschlossene Vertrag galt als wesentlicher Markstein auf dem Weg zum Ende des Kalten Krieges.





Mittlerweile sind jedoch sowohl Russland, der Rechtsnachfolger der Sowjetunion, als auch die USA mit dem INF-Vertrag nicht mehr sonderlich glücklich. Das liegt zum einen daran, dass mittlerweile zahlreiche Staaten, die das Abkommen nicht ratifiziert haben - wie etwa Indien, Pakistan und besonders China -, derartige Raketen besitzen. Russland wollte das Abkommen daher auch schon im Jahr 2007 um solche Staaten erweitern. Erfolg hatte die Initiative, der sich die USA anschlossen, nicht. Für China, das die amerikanische Dominanz an seinen Küsten fürchtet, sind etwa Mittelstreckenraketen wichtig, um die US-Flotte auf Distanz zu halten. Die chinesischen Raketen können auch US-Militärbasen in Guam, Japan und Südkorea erreichen, während die USA derartige Waffen dort nicht aufbauen dürfen - weil sie an den INF-Vertrag gebunden sind.

Im Oktober kündigte schließlich US-Präsident Donald Trump an, dass die USA aus dem Vertrag aussteigen wollen. Und dies nicht nur wegen China, sondern auch aufgrund des Verhaltens Russlands. Washington und die verbündeten Nato-Staaten werfen Russland die Entwicklung neuer Mittelstreckenraketen (mit dem Nato-Code SSC-8) und damit einen Bruch des Vertrags vor. Moskau bestreitet das und erklärt, die Raketen besäßen nur eine Reichweite von unter 500 Kilometern.

Schonfrist für Kreml

Nun wollen die USA dem Kreml eine - laut dem deutschen "Spiegel" zweiwöchige - Schonfrist geben, die vermuteten Verstöße abzustellen. Tut Russland das nicht, und das ist mehr als wahrscheinlich, könnten die Nato-Staaten ihre Raketenabwehr in Europa ausbauen - jenen Schild, von dem es bisher geheißen hat, er sei nicht gegen Russland, sondern gegen den Iran gerichtet.

Das würde die Situation freilich noch brenzliger machen. Denn es war unter anderem die Entwicklung des Nato-Raketenschildes, die in Moskau massive Bedenken ausgelöst hatte. In Europa würde es dann wohl zu einem neuen Wettrüsten kommen, das dutzende Milliarden Euro kosten würde. Außerdem wäre die atomare Gefahr zurück.