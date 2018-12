Ja zum Migrationspakt

Zuwanderung war das Thema der Staatenkonferenz in Marrakesch - abgebildet über dem Eingang zum Tagungsort.

Marrakesch. (czar) Zumindest Angela Merkel und Charles Michel war ihre Anwesenheit Prinzipiensache. Als die deutsche Bundeskanzlerin und der belgische Ministerpräsident nach Marokko reisten, hatten beide aufreibende Diskussionen in ihren Abgeordnetenhäusern hinter sich. Gegenstand der hitzigen Auseinandersetzungen war der UN-Migrationspakt, der bei einer Konferenz der Vereinten Nationen in Marrakesch bekräftigt werden sollte - ein Dokument, gegen das zunächst rechtspopulistische Parteien Stimmung gemacht hatten und von dem sich dann so manche nationalkonservative Regierung distanziert hat.

Die USA und Ungarn hatten schon vor Monaten der Vereinbarung ihre Unterstützung entzogen; im Herbst folgte Österreich, danach bekundeten Bulgarien, Polen, Tschechien, die Slowakei, aber auch Australien ihre Ablehnung. In Belgien ist an dem Zwist sogar die Koalition zerbrochen: Die flämischen Nationalisten von der Fraktion N-VA verließen aus Protest gegen den UN-Text das Kabinett, und Michel steht nun an der Spitze einer Minderheitsregierung.





Doch wollte er mit seiner Anwesenheit in Marrakesch eben auch ein Zeichen setzen - wie Merkel. Die Kanzlerin, die immer wieder die Notwendigkeit der multilateralen Zusammenarbeit betont, rückte diese ebenfalls bei der Staatenkonferenz in den Mittelpunkt. Es sei "höchste Zeit, dass wir uns endlich gemeinsam mit Migration beschäftigen", erklärte sie.

Unverbindlich, aber gültig

Das sahen die angereisten Vertreter von mehr als 150 Ländern ähnlich - und so fiel das Ja zum "Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration" am Montag dementsprechend klar aus. Das Abkommen stellt einen Versuch dar, weltweite Standards im Umgang mit Ein- und Auswanderung zu setzen. Herkunfts-, Transit- und Zielländer sollen kooperieren, um legale Migration besser zu steuern und illegale einzudämmen. Dabei wird zwischen Einwanderern und Flüchtlingen unterschieden sowie auf das Recht der Staaten auf ihre nationalen Gesetzesvorgaben verwiesen.

Für Kritiker des Paktes verhält es sich allerdings anders. So fürchtet die österreichische Regierung etwa "eine Verwässerung" der Trennlinie zwischen legaler und illegaler Migration sowie einen Verlust an Souveränität. Ebenso kreiste die Debatte darum, wie verbindlich die Vereinbarung ist.

Auf solche Bedenken ging UN-Generalsekretär Antonio Guterres in Marokko ein. Erneut stellte er klar, dass das Dokument kein Vertrag sei. Daher wird es weder unterzeichnet noch ratifiziert.

Tatsächlich handelt es sich vielmehr um eine politische Willenserklärung der Staatengemeinschaft, die im kommenden Jahr in eine UN-Resolution münden soll. Diese ist zwar rechtlich unverbindlich, gilt dann aber trotzdem ebenfalls für das UN-Mitglied Österreich. Denn auch wenn sich das Land bei dem Votum in der UN-Generalversammlung der Stimme enthalten will, zeichnet sich eine deutliche Mehrheit für den Pakt ab.

Dieser listet 23 Ziele auf, von denen einige sehr allgemein gehalten, andere aber durchaus konkret sind. So sollen etwa die Transaktionskosten für Rücküberweisungen gesenkt oder Sozialversicherungsansprüche übertragbar gemacht werden. Ebenso geht es darum, Migrationswege sicherer zu machen.

"Mehr als 80 Prozent der weltweiten Migranten bewegen sich auf eine reguläre Art und Weise zwischen Ländern", betonte Guterres laut Nachrichtenagentur Reuters. Es gehe aber darum, die "schrecklichen humanitären Kosten" illegaler Einwanderung zu bekämpfen. Seit dem Jahr 2000 seien nämlich mehr als 60.000 Migranten umgekommen. Das sei "eine kollektive Schande".