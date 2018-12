Klimakonferenz geht in die entscheidende Woche

Kattowitz. Der UN-Klimagipfel in Polen ist am Montag in Anwesenheit von Regierungschefs und Ministern mit offenen Fragen in die politische Phase gegangen. "Es wird bereits viel getan, aber wir wissen auch, dass mehr gemacht werden muss", sagte der polnische Konferenzchef Michal Kurtyka zum Start der zweiten Gipfelwoche in Kattowitz. Das gilt auch für das Pariser Rulebook, das nun finalisiert werden muss. Laut Helmut Hojesky, dem Chef der österreichischen Delegation, die den EU-Vorsitz innehat, sind die Delegierten in der ersten Woche von den anfänglichen 300 Seiten Verhandlungstext für das Pariser Rulebook inzwischen auf 100 Seiten heruntergekommen. Das Regelwerk soll Berichte und Pläne der Staaten zur Einsparung von Treibhausgasen vergleichbar und transparent machen.

Ein weiteres zentrales Thema stellt wie schon bei den vergangenen Klimakonferenzen die Finanzierung dar. Denn die Entwicklungsländer wollen möglichst genau wissen, mit welchen Hilfen sie rechnen können. Zwar haben die Industrieländer versprochen, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar aus privaten und öffentlichen Mitteln zur Verfügung zu stellen. Doch welche Zusagen es angesichts des US-Ausstiegs in der kommenden Zeit noch gibt und wer davon profitiert, ist noch offen.





Im Rahmen der Konferenz wurde am Montag auch der jährliche Klimaschutz-Index präsentiert. Österreich, das in Kattowitz auch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Umweltministerin Elisabeth Köstinger vertreten wird, rutschte dabei auf Platz 36 ab. Umweltorganisationen wie Greenpeace oder Global 2000 machen zu geringe Ambitionen der Regierung für den Absturz verantwortlich. Ganz vorn in der Rangliste steht Schweden, gefolgt von Marokko und Litauen. Schlusslichter sind der Iran, die USA und Saudi-Arabien.