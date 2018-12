COP24-Abschluss verzögert sich neuerlich

Kattowitz. Der eigentlich für Freitag geplant gewesene Abschluss der UN-Klimakonferenz in Kattowitz verzögert sich neuerlich. Nach etlichem Hin und Her wurde der Beginn der Plenarsitzung, in der die Abstimmung über das Regelwerk zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens erfolgen soll, zunächst auf 18 Uhr, dann auf 20 Uhr verschoben.

Als Grund dafür wurde die Haltung Brasiliens genannt. Das südamerikanische Land wolle die Bestimmungen für den Emissionshandel aufweichen und übe Druck auf die EU aus, verlautete aus informierten Kreisen. Der Emissionshandel ist zwar nicht Gegenstand der Diskussionen um das Abschlusspapier, wird aber Thema bei der nächsten Klimakonferenz sein, die in einem Jahr in Chile stattfindet.