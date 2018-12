Juncker: Machen es besser als die Chinesen

Jean-Claude Juncker scherzt mit dem Präsidenten von Ruanda, Paul Kagame, und Bundeskanzler Sebastian Kurz. Bei der Konferenz in Wien geht es um wirtschaftliche Entwicklung und Migration. © APAweb / AFP, Joe Klamar Jean-Claude Juncker scherzt mit dem Präsidenten von Ruanda, Paul Kagame, und Bundeskanzler Sebastian Kurz. Bei der Konferenz in Wien geht es um wirtschaftliche Entwicklung und Migration. © APAweb / AFP, Joe Klamar



Wien. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat zum Beginn des EU-Afrika-Forums vor Journalisten betont, dass es um eine "partnerschaftliche Gleichberechtigung" beider Kontinente gehe. Auf die Frage, ob die EU im Vergleich zu China nicht zu spät komme, meinte Juncker: "Ja, aber wir machen es besser."

"Es ist nie zu spät", meinte der kroatische Premierminister Andrej Plenkovic. Auch wenn Migration offiziell nicht auf der Agenda steht, glaube er, es werde sehr schwierig, in den politischen Gesprächen nicht über ein für Europa so wichtiges Thema zu sprechen.

Welche Rahmenbedingungen braucht es, damit Landwirte in Afrika die Chancen der Digitalisierung voll nutzen können? Diskussion beim Afrika-Europa-Forum #africaeurope2018 u. a. mit @MimicaEU und @PhilHoganEU im Wiener Austria Center. #eu2018at#EUAfricaAlliancepic.twitter.com/XbzSABetd0 — EU-Kommission Wien (@EUKommWien) 18. Dezember 2018

Der litauische Außenminister Linas Linkevicius meinte, Europa entdecke Afrika zwar tatsächlich relativ spät im Vergleich zu China. Man müsse nun eben bessere Produkte und Dienstleistungen bieten.

Der namibische Minister für Informations- und Kommunikationstechnologie, Stanley Simataa, erklärte, er erwarte sich von dem Treffen in Wien verbesserte Beziehungen zwischen der EU und Afrika. Es sei besser jetzt zu starten als nie.

"Afrika ist im Aufbruch", betonte der rumänische Präsident Klaus Johannis. Europa sei "sehr daran" interessiert, "möglichst gute wirtschaftliche Beziehungen" mit Afrika zu haben. Und dafür sei es nie zu spät. Rumänien übernimmt mit 1. Jänner 2019 den EU-Vorsitz von Österreich. Das EU-Afrika-Forum - die letzte Großveranstaltung unter österreichischer Präsidentschaft - sei ein "ganz guter Moment, um die Präsidentschaft ausklingen zu lassen" und eine gute "Vorbereitung auf die rumänische Präsidentschaft", so Johannis.

Neue Märkte bieten "viele Chancen"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat zu Beginn des EU-Afrika-Forum am Dienstag in Wien deutlich mehr europäische Investitionen in Afrika gefordert. "Wir dürfen den afrikanischen Kontinent nicht den Chinesen überlassen", sagte Kurz vor Beginn der Beratungen mit afrikanischen und europäischen Spitzenpolitikern sowie zahlreichen Unternehmern im Wiener Austria Center.

Das EU-Afrika-Forum solle "ein Stück weit einen Paradigmenwechsel darstellen", damit neben der klassischen Entwicklungshilfe auch vermehrt auf wirtschaftliche Zusammenarbeit und Investitionen gesetzt werde. Die EU sei der größte Geber weltweit, was die Entwicklungszusammenarbeit (EZA) betreffe, denn sie leiste mehr als 50 Prozent der weltweiten EZA. "Aber, was die Investitionen betrifft, gibt es Luft nach oben", so Kurz.

Angesichts des starken Bevölkerungswachstums in Afrika - bis 2050 werden mehr als zwei Milliarden Menschen auf dem Kontinent leben - bestehe der Bedarf nach einem starken Wirtschaftswachstum, so Kurz. Investitionen würden Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen.

Kritik, dass die wichtigsten europäischen Staaten wie Deutschland und Frankreich bei dem Afrika-Forum nicht auf Ebene der Staats- und Regierungsebene vertreten sind, wies Kurz zurück. Er sei "überglücklich, wie viele Wirtschaftsvertreter und wie viele Spitzenpolitiker aus Afrika und der EU heute hier" seien, sagte er. Für ein kleines Land wie Österreich sei EU-Afrika-Forum "für unsere Dimension riesig".

Auf die Frage, warum das Thema Migration nicht auf der Agenda des Forums stehe, meinte Kurz, es gebe vonseiten afrikanischer Politiker "den Wunsch, dass, wenn wir mit ihnen reden, dass es nicht nur um Migration geht" und "wir nicht nur versuchen sie zu erziehen" und ihnen zu sagen was sie zu tun hätten, sondern es einen "Dialog auf Augenhöhe" gebe. "Das Thema Migration ist wichtig, aber es gibt neben Migration auch noch andere Themen, die wichtig sind", so Kurz. Migration und Menschenrechte seien wichtig, "aber das Leben ist breiter und auch die Zusammenarbeit zwischen der EU und Afrika muss auf einem breiteren Fundament stehen".

Bei den österreichischen Investitionen in Afrika sieht Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) ähnlich wie Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) viel Luft nach oben. In den nächsten Jahren sei der derzeitige Betrag "leicht zu verdoppeln", die neuen Märkte böten "viele Chancen", sagte sie. Nur 1,16 Prozent der gesamten Exporte Österreichs - rund 1,7 Milliarden Euro - gingen im Vorjahr nach Afrika, vor allem in den Norden und nach Südafrika.