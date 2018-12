"Nigerias Landkonflikt fordert mehr Tote als Boko Haram"

Rotimi Williams gehört die Keresuk Rice Farm im Norden Nigerias, die rund 50.000 Hektar umfasst. Williams hat zwei Abschlüsse in Wirtschaft der Universität in Aberdeen, Schottland, sowie einen Abschluss in Entwicklungsstudien aus London. Er arbeitete als Journalist bei "Euromoney" in London sowie als Banker in Nigeria, bevor er sich dazu entschloss, in Nigeria eine Farm zu kaufen. Williams betreibt außerdem zwei Tech-Start-ups.

© Walther

© Walther