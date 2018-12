Druck lass nach

Donald Trump blickt schwierigen Tagen entgegen. © apa/afp/Brendan Smialowski Donald Trump blickt schwierigen Tagen entgegen. © apa/afp/Brendan Smialowski



Washington. Die politische Arena ist das eine, ein Bundesgerichtssaal das andere. Am Dienstagvormittag, Ortszeit Washington D.C., fand sich Michael Flynn, Lieutenant General der US Army im Ruhestand und der erste Nationale Sicherheitsberater der Ära Donald Trump, vor dem Kadi wieder. Gleich zu Beginn der Verhandlung machten seine Anwälte klar, dass sie dieselbe für reine Formalität hielten.

Der Grund für das Selbstvertrauen: Zuvor hatte die Anklage verlauten lassen, dass sie keine Gefängnisstrafe für Flynn anstrebe, weil dieser den Leuten von US-Sonderermittler Robert Mueller während der vergangenen Monate in allen Fragen wahrheitsgetreu Rede und Antwort gestanden habe - im Gegensatz zu seiner Zeit als Wahlkampfhelfer und Mitarbeiter des nunmehrigen US-Präsidenten. Während dieser Zeit hatte der heute 60-jährige Karrieresoldat nämlich erwiesenermaßen gelogen, dass sich die Balken bogen. Was ihm und seinem Schirmherrn politisch nutzte, aber in einem entscheidenden Punkt in Konflikt mit dem Gesetz brachte.





Nach nicht einmal einem Monat im Dienst des Weißen Hauses musste Flynn zurücktreten, weil er Agenten der Bundespolizei FBI über den Inhalt seiner Gespräche mit Sergej Kislyak, damals Russlands Botschafter in Washington, ebenso die Unwahrheit erzählt hatte wie auch dem Vizepräsidenten Mike Pence.

Mueller und seine Mannschaft haben hier die Spur aufgenommen - sie gehen schließlich den Verbindungen von Trumps Wahlkampfteam mit offiziellen und inoffiziellen Vertretern der russischen Regierung während und im Anschluss des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 nach.

Und weil Flynn angesichts unwiderlegbarer Beweise keinen anderen Ausweg mehr sah, als mit Mueller zu kooperieren, versprachen sich Flynns Anwälte bei ihrem Termin am Dienstag eine bevorzugte Behandlung. Wie schwer sie sich damit verkalkuliert hatten, macht Richter Emmet Sullivan gleich zu Beginn der Verhandlung klar.

Der Richter empfindet

Abscheu für Flynn

Angesichts von Flynns Taten, die der Öffentlichkeit bis heute nur teilweise bekannt sind - unter anderem, dass er sich nicht nur von Russland, sondern auch als gut bezahlter Lobbyist von der Türkei vor den Karren spannen ließ -, empfand der Richter, wie er wörtlich sagte, für den Angeklagten nicht weniger als "Abscheu" und "Verachtung"; zeitgleich dachte Richter Sullivan laut darüber nach, ob nicht gar eine Anklage wegen Landesverrat zu erwägen sei.

Flynns Anwälte hatten bis zuletzt darauf bestanden, dass ihr Mandant von den Bundespolizisten "hereingelegt" worden sei - eine Geschichtsfälschung, die Flynn, ob des allzu offensichtlichen Lächerlichkeitsfaktors, jüngst selber begrub, was seinen Freund Donald Trump freilich bis heute nicht davon abhält, es weiter auf Twitter zu verbreiten.