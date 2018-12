Brasilien positioniert sich rechts

Jair Bolsonaro übernimmt am 1. Jänner 2019 das Präsidentenamt in Brasilien.

Brasilia. Es war eine Verzweiflungstat: "Die Krankenhäuser sind in einem katastrophalen Zustand, es gibt kaum Ärzte", hatten die Studenten im Frühsommer 2013 gerufen. Brasiliens damalige linke Präsidentin Dilma Rousseff befand sich im Umfragetief. Derweil waren mehr und mehr Brasilianer auf die Straßen geströmt, um gegen die miserable Lage im Gesundheitswesen zu demonstrieren.

Dabei stand doch gleichzeitig der Fifa Confed Cup an, ein Jahr später sollte die Fußball-WM folgen. Rousseffs Vorgänger und politischer Ziehvater, Lula da Silva, hatte diese Großereignisse und mit ihnen auch noch dann erst kommenden die Olympischen Spiele 2016 nach Brasilien geholt. Und Rousseff musste damit umgehen. So flossen die Steuer-Milliarden statt in die Infrastruktur, die Bildung oder Krankenhäuser eben in neue Stadien und die Kassen korrupter Baukonzerne und nicht weniger korrupter Politiker, die bei der Vergabe etwas zu sagen hatten.





Der medizinische Notstand riss derweil nicht ab. Schließlich bot Kuba seine Hilfe an. Das kommunistische Regime hat Erfahrung damit, Ärzte auszubilden und sie als Leiharbeiter über den ganzen Kontinent, um gutes Geld zu vermieten. Für die kubanischen Ärzte des Programms "Mais Medicos" (Mehr Ärzte) blieb nur ein kleiner Teil des Gehaltes, wenn sie den Auslandsaufenthalt nicht zu Flucht nutzten. Der Rest der rund 7,1 Billionen Reais flossen zwischen 2013 und 2017 in die Staatskasse der kubanischen Ein-Parteien-Diktatur. Der Mangel an Ärzten wurde kurzfristig ausgeglichen, die Proteste vor der WM ebbten ab. Für brasilianische Ärzte aber wurden die Jobs knapper.

Vor kurzem verkündete Brasiliens künftiger Präsident Jair Bolsonaro das Ende dieses Programms. Unter den Ärzten, so behauptet der Rechtspopulist, der am 1. Jänner das Präsidentenamt in Brasilien übernimmt, hätten sich auch Agenten und Provokateure des kubanischen Geheimdienstes befunden. Die Lücke, die die kubanischen Ärzte vor allem auf dem Land hinterlassen, sollen Brasilianer schließen.

Bei weitab gelegenen indigenen Gemeinden aber wächst die Furcht, dass es bald keine medizinische Versorgung mehr gibt. Neu ausgeschrieben wurden 8517 Stellen in 2824 Gemeinden und 34 Gebieten mit indigener Bevölkerung, die bisher mit kubanischer Hilfe besetzt wurden. Bisher lagen fast 9000 Anmeldungen vor, das hieße zumindest rechnerisch werden die Plätze mit brasilianischen Ärzten ersetzt werden können.

Stimme gegen Links

Der 63-jährige Jair Messias Bolsonaro beginnt gleich zu Beginn seiner Amtszeit damit, sich als Kämpfer gegen die lateinamerikanischen Linksregierungen und Diktaturen zu positionieren. Er füllt damit ein politisches Vakuum, denn sowohl viele überwiegend linksgerichtete Nichtregierungsorganisation als auch die internationale Staatengemeinschaft steht der schleichenden Links-Autokratisierung in Teilen Lateinamerikas weitegehend gleichgültig gegenüber. Erst kürzlich hat die nicaraguanische Regierung die Arbeitsgruppen der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte (CIDH) des Landes verwiesen. Die Regierung des autoritären, ehemals linken Präsidenten Daniel Ortega habe den Einsatz von zwei Arbeitsgruppen zur Stabilisierung des mittelamerikanischen Landes vorübergehend ausgesetzt.