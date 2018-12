Offensive gegen Kurdenmiliz steht bevor

Ankara. (da/reu/dpa) Der von Präsident Donald Trump angekündigte Rückzug der US-Truppen aus Syrien ist eine Katastrophe für die Kurden. Deren Milizen waren bisher der wichtigste Verbündete der Vereinigten Staaten bei Bodenkämpfen gegen die Extremistengruppe Islamischer Staat. Das in Nordsyrien engagierte türkische Militär hat daher Offensiven gegen die kurdische YPG gescheut, um kein direktes Aufeinandertreffen türkischer und amerikanischer Soldaten zu riskieren. Die Gegend östlich des Flusses Euphrat galt daher als kurdisches Einflussgebiet unter Billigung der Amerikaner.

Nun aber sieht die Türkei die Chance gekommen, gegen kurdische Milizen im Grenzgebiet zur Türkei vorzugehen. Ankara betrachtet die YPG als Verbündete der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die sozialistisch-militante PKK wiederum kämpft in der Türkei für mehr Autonomie der kurdischen Gebiete.





Der türkische Außenminister Cavusoglu hat laut "Hurriyet" erklärt, türkische Truppen würden sobald wie möglich den Euphrat in östlicher Richtung überschreiten. Die Armee schickt nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu seit dem Wochenende Konvois mit Kriegsgerät an die Grenze zum Nachbarland. Auch am Mittwoch ging die Verstärkung der Truppen weiter, wie der Sender CNN Türk berichtete. Der Angriff wurde vorerst verschoben, gilt jedoch nur als eine Frage der Zeit.

Beidseits des Euphrats

Auch westlich des Euphrat drohen militärische Auseinandersetzungen. Dabei geht es um die Kurden-Hochburg Manbij. Bereits im Juni hatten sich die Regierungen in Washington und Ankara darauf verständigt, dass die Kurden-Miliz YPG aus der Stadt abziehen soll. Zuletzt rückten pro-türkische Rebellen in Richtung Manbij vor. YPG-Sprecher Nuri Mahmud sagte, seine Einheiten blieben vorerst auf ihren Positionen und beobachteten die Situation. Der Sprecher des Militärrates von Manbij, Shervan Darvish, erklärte, die Situation vor Ort sei ruhig. Die kurdischen Einheiten seien aber in Alarmbereitschaft.

"IS nicht vollständig besiegt"

Die Türkei sucht für ihre Offensive den Schulterschluss mit den USA und Russland, das Syriens Machthaber Bashar al-Assad unterstützt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte an, er wolle sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Zudem sei Donald Trump zu einem Staatsbesuch eingeladen worden. Beide potenziellen Gäste reagierten verhalten auf das Angebot. Laut türkischen Angaben sagte aber Trump bei einem Telefonat mit Erdogan, in Syrien dürfe kein Machtvakuum entstehen.

Kritiker werfen Trump vor, nicht nur die verbündeten Kurden im Stich zu lassen. Sie befürchten auch, dass damit der Kampf gegen die sunnitische Terrormiliz IS in Syrien geschwächt wird. "Im Kreis der Verbündeten herrscht Einigkeit darüber, dass der IS leider noch nicht vollständig besiegt ist", sagte die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen der "Rheinischen Post".

Für Israel ist der ebenfalls mit Assad alliierte Iran der Hauptfeind in Syrien. Nach syrischer Darstellung haben israelische Kampfflugzeuge am Mittwoch mehrere Ziele bei Damaskus angegriffen. Israel hatte in den vergangenen Monaten wiederholt iranische Stellungen in Syrien bombardiert. Die nunmehrigen Angriffe bei Damaskus wurden von Israel nicht bestätigt. Premier Benjamin Netanyahu erklärte jedoch, "Israel verteidige entschlossen "seine roten Linien in Syrien und an jedem anderen Ort". Russland sprach hingegen von einer "krassen Verletzung der Souveränität Syriens".