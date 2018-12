Syrien steht vor Neuordnung

© AFP © AFP



Damaskus/Ankara. Wechselnde Allianzen haben den Syrien-Krieg seit seinem Beginn vor knapp acht Jahren geprägt - und ihn immer wieder neu entfacht. In diesen Tagen braut sich im Norden Syriens ein neuer Kriegsschauplatz zusammen, der das bisherige Machtgefüge in der Region gewaltig durcheinanderbringen könnte. Ausgelöst wurde auch diese jüngste Eskalation durch ein eher ungewöhnliches Bündnis: Kurden und die syrische Armee machen erstmals gemeinsam Front gegen Ankara. Die Allianz wurde aus der Not geboren, nachdem Präsident Donald Trump jüngst den Rückzug der US-Truppen aus Syrien verkündet hatte. Dies wurde als Freibrief für die Türkei gewertet, ihren seit Wochen angekündigten Vernichtungsfeldzug gegen die Kurden in Nordsyrien zu starten.

Am Freitag rückten syrische Soldaten in die syrische Kurdenmetropole Manbidsch ein, um den türkischen Angriff abzuwehren. Sie hätten eine Art "Sicherheitsring" um die Stadt errichtet, sagte ein Mitglied des kurdischen Militärrates. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte gab bekannt, dass die Armee Positionen außerhalb der Stadt eingenommen habe.





Die bislang von den USA unterstützte Kurdenmiliz YPG hatte den syrischen Präsident Bashar al-Assad zuvor aufgefordert, Manbidsch vor türkischen Truppen und Milizen zu schützen. Kurz darauf erklärten von Ankara unterstützte Rebellen, gemeinsam mit den türkischen Streitkräften auf Manbidsch vorzurücken, in "voller Bereitschaft, militärische Operationen zur Befreiung der Stadt zu starten". Damit drohte ein Aufeinandertreffen mit der syrischen Armee.







Mit der YPG an der Spitze und mit Hilfe der USA hatten die Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF) 2016 die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) aus Manbidsch im Norden Syriens vertrieben. Im Jahr darauf befreiten die kurdischen Selbstverteidigungskräfte auch die am Euphrat gelegenen Städte Rakka und Deir ez-Zor aus der Hand des IS.

Manbidsch grenzt an das Gebiet, das von pro-türkischen Milizen kontrolliert wird. Noch unterhalten in der Stadt auch US-Truppen einen Stützpunkt; wie sie sich im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen kurdisch-syrischen und türkischen Streitkräften verhalten würden, ist unklar.

Vom Westen als Anti-IS-Prellbock aufgepäppelt, ist Syriens Kurdenmiliz der Türkei wegen der Autonomiebestrebungen seit jeher ein Dorn im Auge. Ankara brandmarkt sie als terroristische Gruppierung und will sie zerschlagen. "Unser Ziel ist es, der YPG eine Lektion zu erteilen, und wir sind gewillt, dies zu tun", sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag. Erneut mahnte er die Milizen, das Gebiet um Manbidsch zu verlassen.