Globale Weltunordnung - auch 2019

Parade chinesischer Soldaten. © afp/Baker Parade chinesischer Soldaten. © afp/Baker



Wien. Für die Europäische Union wird auch 2019 ein turbulentes Jahr: Am Freitag, dem 29. März 2019 um punkt 11.00 Uhr (12 Uhr Mitteleuropäischer Zeit) steht der Brexit, der Austritt Großbritanniens, auf dem Kalender. Dieser Tag ist das Resultat des Brexit-Referendums vom 23. Juni 2016, an dem 30 Millionen britische Wähler (Wahlbeteiligung 71,7 Prozent) sich mit knapper Mehrheit (51,9 Prozent gegen 48,1 Prozent) für den Austritt Großbritanniens ausgesprochen haben. Der bisherige Verlauf der Brexit-Verhandlungen und Brexit-Vorbereitungen in Großbritannien verlief äußerst chaotisch, bis zuletzt spielte die glücklose britische Premierministerin Theresa May auf Zeit und hofft nun, ihr Verhandlungsergebnis bis spätestens 21. Jänner durchs Unterhaus zu bekommen. Bei einem ungeordneten, chaotischen Brexit droht Großbritannien ins Chaos zu stürzen, der Kollateralschaden für die Handelspartner des Vereinigten Königreiches in der EU wäre enorm. London droht auch von Edinburgh Ungemach: Die Schotten, die mit 62 Prozent mehrheitlich für den Verbleib in der Europäischen Union gestimmt haben, wollen sich mit dem Brexit nicht abfinden und drohen mit einem Unabhängigkeits-Referendum.

Für den 31. März 2019 sind in der Ukraine Präsidentenwahlen angesetzt. Die Wahl könnte zumindest indirekt zu einer Eskalation im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland beitragen: Moskau - so wird in Kiew befürchtet - könnte versuchen, die Wahlen in der Ukraine zu stören oder im eigenen Interesse zu beeinflußen. Moskau wiederum befürchtet, dass der ukrainische Präsident Petro Poroschenko der ukrainischen Armee für die Zeit vor den Wahlen eine harte Linie gegenüber den von Moskau unterstützten Separatisten in der Region Donetzk und Luhansk vorgeben könnte. Moskau muss auch damit rechnen, dass Poroschenko die ukrainischen Gebietsansprüche im Asowschen Meer und in den Gewässern um die von Russland annektierte Halbinsel Krim mit einer verstärkten Marine-Präsenz unterstreicht, um sich vor den Wahlen als Beschützer der Ukraine zu profilieren.



Zuschauer einer Militärparade der nordkoreanischen Armee. © afp/Ed Jones Zuschauer einer Militärparade der nordkoreanischen Armee. © afp/Ed Jones



Von 23. bis 26. Mai 2019 werden in den voraussichtlich dann 27 EU-Staaten die 705 Abgeordneten des EU-Parlaments gewählt. Beobachter rechnen mit Zugewinnen für euroskeptische, populistische und nationalistische Parteien - das Regieren auf europäischer Ebene würde dadurch nicht eben einfacher.





Kommt es 2019 zu einer Normalisierung in Syrien?

Gleichzeitig besteht 2019 erstmals seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien eine Chance auf Normalisierung. Zwar wird die Türkei weiter versuchen, die auf syrischer Seite lebenden Kurden zu schwächen und auch militärisch zu bedrängen, die arabischen Regierungen scheinen sich damit abgefunden zu haben, dass der syrische Präsident Bashar al-Assad in Damaskus an der Macht bleibt. Sie wollen vor allem verhindern, dass Recep Tayyip Erdogan seine Machtsphäre in der Region ausdehnen kann.