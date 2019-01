US-Wahlen 2020: In Donalds Schuhen

Washington D.C. Was überraschte, war weniger die Tatsache an sich als der Zeitpunkt. Die erste Demokratin, die offiziell bekanntgab, es 2020 mit Donald Trump aufnehmen zu wollen, heißt Elizabeth Ann Warren. Am letzten Tag des Jahres gab die Senatorin von Massachusetts publik, dass sie in zwei Jahren Präsidentin der USA werden will. Zu diesem Zweck hat die 69-Jährige ein sogenanntes "Exploratory Committee" eingerichtet, was nichts anderes heißt, als dass sie ab sofort beginnt, Spenden und Aufmerksamkeit für ihren Wahlkampf zu keilen. Ihr erster Weg führt sie dieses Wochenende dorthin, wo es wehtut: Council Bluffs, Sioux City, Storm Lake, Des Moines. Kleinstädte in Iowa, wo seit 1972 die ersten Vorwahlen zur Kür des Präsidentschaftskandidaten der Demokraten stattfinden. Warum es ihre Partei im Mittleren Westen schmerzt, liegt, wie Donald Trumps Wahlsieg offenbarte, an der demografischen und strukturellen Beschaffenheit der Region. Nur wenige Bundesstaaten sind heute noch derart homogen wie der "Hawkeye State": Knapp über drei Millionen Einwohner, über 90 Prozent davon weiß.

Von der Lehrerin zur Senatorin

Als Einstimmung für ihre Landpartie veröffentlichte Warren ein Video, das ihre Verwurzelung im ruralen Amerika betont. Geboren und aufgewachsen in Oklahoma City in einer Zeit, in der Bildung noch sozialen Aufstieg garantierte, gelang es ihren Eltern trotz Schwierigkeiten, den Wert nämlicher ihren Kindern zu vermitteln. Nachdem Warrens Vater nach einem Herzinfarkt arbeitsunfähig war, brachte die Mutter die Familie mit einem Mindestlohn-Job durch. Tochter Elizabeth legte eine bemerkenswerte Karriere hin. Von der Mittelschullehrerin brachte sie es zur Professorin, die an den renommiertesten Universitäten des Landes (Harvard, UPenn) unterrichtete, und dann zur Senatorin. Als bleibendes Erbe ihrer politischen Karriere gilt schon jetzt das 2011 gegründete Consumer Protection Bureau (CPB), eine von der Bundesregierung eingerichtete Agentur für Konsumentenschutz.





Formal bringt Elizabeth Warren alles mit, was Präsidentschaftskandidaten bis vor gar nicht langer Zeit ausmachte: fachliche Qualifikationen, Erfahrung, Standvermögen, eine ordentliche Bilanz an Wahlsiegen. Doch im Zeitalter von Donald Trump zählt das alles so gut wie nichts mehr - weshalb die Nominierung der am linken Parteiflügel beheimateten Warren als alles andere als sicher gilt. Immerhin: Die Bekanntgabe ihrer Kandidatur hat den Bann insofern gebrochen, als sie sich damit einen Vorteil gegenüber ihren künftigen Gegnern in puncto medialer Aufmerksamkeit und der Erschließung potenzieller Geldquellen verschafft hat.