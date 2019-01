Altherren-Klub war einmal

Neue Top-Gegenspielerin von US-Präsident Donald Trump: die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. © reuters Neue Top-Gegenspielerin von US-Präsident Donald Trump: die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. © reuters



Washington. (schmoe/ag) Der US-Kongress ist erstmals in seiner neuen Konstellation zusammengekommen, die Karten sind neu gemischt, das politische Spiel wird in den USA nun anders laufen: Die Demokraten haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus und damit an Bedeutung gewonnen. Im Senat bleiben die Republikaner von Präsident Donald Trump dominant. Die Demokraten können Trump nun in zahlreichen Bereichen das Leben schwer machen - Gesetzesvorhaben blockieren, die Freigabe von Dokumenten erzwingen, Zeugen vorladen und unter Umständen sogar ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump einleiten.

Für den US-Präsidenten, der sich nur ungern kontrollieren und dreinreden lässt, ist das eine Kampfansage. Die USA sind schon jetzt gespaltener denn je, es ist davon auszugehen, dass sich unter den neuen Machtverhältnissen im Kongress das politische Klima weiter verschlechtern wird.





Leere Lohnzettel

Das wird schon jetzt im Streit um den "Shutdown" sichtbar, der Teile der öffentlichen Verwaltung in den USA lahmlegt. Die Haushaltssperre für mehrere Ministerien ist seit Weihnachten in Kraft, rund 800.000 öffentlich Bedienstete sind in Zwangsurlaub oder arbeiten vorerst unentgeltlich. Trump weigert sich, das neue Budgetgesetz zu unterschreiben, wenn dort nicht die 5,6 Milliarden Dollar enthalten sind, die er für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko braucht. Die Demokraten wollen dem Präsidenten dieses Geld auf keinen Fall geben - es ist eine Hängepartie im Gange, wobei sich Beobachter fragen, wie sich Trump ohne Gesichtsverlust aus der Affäre ziehen will.

Am Donnerstag haben die Demokraten unter der neuen demokratischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, einen Entwurf für ein Budgetgesetz vorgelegt. Das Weiße Haus hat den Entwurf bereits im Vorfeld als "Rohrkrepierer" abgetan, weil darin nicht die Mittel für eine Grenzmauer vorgesehen seien.

In dem von den Demokraten vorgeschlagenen Budgetgesetz wäre die Finanzierung fast aller vom "Shutdown" betroffenen Ministerien bis Ende September sichergestellt. Das Heimatschutzministerium - in dessen Aufgabengebiet die Grenzsicherung fällt - wäre aber lediglich bis zum 8. Februar finanziert. Pelosi verwies darauf, dass dadurch ein Monat Zeit bliebe, um den Streit über die Mauer auszuräumen.

Eigentlich sollte Mexiko nach dem Willen Trumps für die Grenzbefestigung bezahlen, davon ist jetzt keine Rede mehr. Dass Trump nun Milliarden vom Kongress für den Mauerbau verlangt, sorgt für Spott und Kritik.