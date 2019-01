Putschversuch in Gabun

Libreville. In dem westafrikanischen Opec-Staat Gabun ist ein Putschversuch nach offiziellen Angaben gescheitert. "Die Regierung ist im Amt", sagte ein Regierungssprecher am Montag dem Sender France 24. Zuvor hatten Soldaten einen Radiosender in der Hauptstadt Libreville in ihre Gewalt gebracht. Vier der fünf beteiligten Offiziere seien festgenommen worden, sagte der Sprecher. Der fünfte sei auf der Flucht. Die Landesgrenzen blieben offen.

Aus Militärkreisen verlautete hingegen, die Drahtzieher seien noch nicht gefasst worden. Einer der mutmaßlichen Putschisten hatte in einer Botschaft, die im Staatsradio verlesen wurde, erklärt, die Neujahrsansprache von Präsident Ali Bongo habe Zweifel verstärkt, ob der gesundheitlich angeschlagene Präsident sein Amt noch ausüben könne.





Die Gruppe namens Patriotische Jugendbewegung der gabunischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte rufe "die gesamte gabunische Jugend auf, sich uns anzuschließen", hieß es in der Botschaft, die die Putschisten verlasen. "Wir können unser Heimatland nicht im Stich lassen", hieß es. Berichten zufolge rückten rund 300 Demonstranten zur Unterstützung der Putschisten aus, wurden aber von regierungstreuen Soldaten vertrieben.

Gabun wird seit mehr als einem halben Jahrhundert von Angehörigen der Familie Bongo regiert. Trotz der großen Ölvorkommen lebt ein großer Teil der Bevölkerung in Armut.