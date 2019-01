Al-Shabaab-Miliz reklamiert Anschlag in Nairobi für sich

Nairobi. In der kenianischen Hauptstadt Nairobi ist am Dienstag ein Hotel- und Büro-Komplex zum Ziel eines Angriffs geworden. Augenzeugen berichteten über eine heftige Explosion, gefolgt von Schüssen. Über die Zahl der Verletzten und Toten gab es zunächst keine verlässlichen Informationen. Zumindest fünf Personen dürften aber bei der mehrere Stunden dauernden Attacke ums Leben gekommen sein. Laut Innenminister Fred Matiang’i ist die Lage unter Kontrolle, sagte er am Dienstagabend.

Live-Bilder im Fernsehen zeigten brennende Autos vor dem Hotel und die offensichtlich aufgesprengte Eingangstür. Immer wieder wurden blutüberströmte Verletzte von Helfern aus dem von Sicherheitskräften umstellten Gebäude getragen. "Zuerst haben wir gesehen, wie irgendetwas ins Gebäude geworfen wurde. Dann hat es einen lauten Knall gegeben", sagte Geoffrey Otieno, der in einem in dem Komplex untergebrachten Schönheitssalon arbeitet. Die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab reklamierte den Anschlag bereits kurz, nachdem die ersten Schüsse zu hören waren, für sich. "Wir stecken hinter dem Angriff in Nairobi", sagte Abdiaziz Abu Muzab, der Sprecher der Islamisten der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Operation läuft noch, wir werden später Details dazu bekanntgeben."





In dem Gebäudekomplex sind vor allem die lokalen Büros von großen internationalen Unternehmen wie BASF, Dow Chemical oder SAP untergebracht. Es befindet sich unweit des Westgate-Einkaufszentrums, wo 2013 bei einem Terroranschlag mindestens 67 Menschen starben. Seitdem die kenianischen Streitkräfte im Nachbarland Somalia die Regierung im Kampf gegen die Al-Shabaab unterstützt, kommt es immer wieder zu Anschlägen in Kenia. Bei der letzten großen Terrorattacke vor vier Jahren starben mehr als 150 Studenten einer Universität im Osten der Landes. Die Al-Shabaab kontrollierte über Jahre weite Teile Somalias, mittlerweile ist die Terrorgruppe aber auf dem Rückzug.