Blutiger Angriff auf Hotel in Nairobi endet nach 20 Stunden

Nairobi. "Alle Terroristen sind eliminiert", verkündete Kenias Präsident Uhuru Kenyatta am Mittwochvormittag. Zuvor hatte es im Zuge einer Terrorattacke schwere Gefechte in einem Hotel- und Einkaufskomplex in Nairobi gegeben, 21 Menschen wurden getötet. Bei den Ermordeten handelte es sich großteils um Kenianer, aber auch ein Brite und ein US-Amerikaner sollen unter den Opfern sein.

Der Anschlag, zu dem sich die somalische Terrormiliz Al-Shabaab bekannte, hatte mehrere Stunden gedauert. Zunächst kam es am Dienstagnachmittag zu einer Explosion vor dem Gebäude, dann zu einem Selbstmordanschlag im Foyer des Hotels, berichtete die Polizei. Einige Angreifer verschanzten sich demnach stundenlang in dem Gebäudekomplex. Noch in den frühen Morgenstunden am Mittwoch waren Schüsse zu hören. 176 Menschen konnten aus dem Hotelkomplex gerettet werden, insgesamt seien 700 Menschen evakuiert worden, teilte Kenyatta mit.

"Wir trauern als Land", verkündete der Präsident. Dabei hatten laut eines Berichts der britischen Zeitung "Guardian" Geheimdienste die kenianischen Behörden gewarnt, dass Al-Shabaab einen großen Anschlag plane. Die Informanten seien über die laxe Reaktion frustriert gewesen. Ein kenianischer Beamter sagte hingegen dem "Guardian", dass die Hinweise, die man erhalten hatte, nicht detailliert genug gewesen seien und man ohnehin seit November unter höchster Alarmstufe operiert hätten.

Es ist nicht der erste Anschlag, den die islamistische Miliz verübt, sie hat in Kenia bereits mehrere Dutzend Menschen getötet. Al-Shabaab beherrscht im Süden Somalias einige Landesgebiete. Die Miliz sieht Kenia als Feind an, weil kenianische Truppen im Rahmen einer internationalen Operation Al-Shabaab in Somalia bekämpfen. Zudem war es laut Beobachtern kein Zufall, dass ein auch von westlichen Gästen besuchtes Hotel Anschlagsziel war. Das erhöht die mediale Aufmerksamkeit.