Eine kleine Insel der Demokratie im südchinesischen Meer

Chinesische Theater-Tradition wird auch in Taipeh gelehrt. Chinesische Theater-Tradition wird auch in Taipeh gelehrt.



Taipeh. Jede Stunde von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr sieht man in der Chiang Kai-shek Gedächtnishalle in Taipeh ein zackiges Ritual. Soldaten mit chromblitzenden Helmen, blankpolierten Stiefeln und Gewehren mit aufgesetztem Bajonett stehen gerade, stramm und gesammelt habt acht. Dann hebt sich der Arm, ganz langsam, im Zeitlupentempo. Plötzlich eine Gewichtsverlagerung, eine gekonnte Drehung, die Stiefelabsätze der Gardesoldaten klacken aneinander. Dann leises klirrendes Scheppern, wenn das Gewehr auf den Marmorboden gesetzt wird. Die Wachablöse ist streng durchchoreografiert wie beim Marsch der Zinnsoldaten in der Nussknacker-Suite von Peter I. Tschaikowsky auf der Bühne der Staatsoper.

Nach dem Entspannungskurs von vor einigen Jahren stehen die Zeichen jetzt wieder eher auf Konfrontation: Vor ein paar Jahren hat Peking die Rolle des historischen Erzfeinds Chiang Kai-shek im Kampf gegen die Japaner neu bewertet und seine ehemalige Residenz in Nanjing aufwendig renovieren lassen. Doch zuletzt hat Peking den Druck auf Taipeh wieder deutlich erhöht.





Chiang, dem diese Gedächtnishalle gewidmet ist, war als Gegenspieler der japanischen Besatzer und zeitweiliger Verbündeter von Mao Tse-tung. Später war er im Ringen um die Macht in Chinesischen Bürgerkrieg dessen erbitterter Widersacher. Im chinesischen Bürgerkrieg hatten die USA Chiang Kai-shek zuerst gegen die Japaner und nach dem Sieg über das Reich der aufgehenden Sonne gegen die Kommunisten unterstützt. Doch Chiang kam im Ringen mit Mao immer mehr in die Defensive. Ein kurzer Geschichts-Exkurs: Im Laufe der Zeit fiel Mao mehr und mehr Territorium in die Hände,am 22. Jänner 1949 unterzeichnete der auf Seiten von Chiang Kai-shek kämpfende Militärkommandant von Peking die Kapitulationsurkunde. Chiang Kai-sheks Porträt am Tiananmen-Platz wurde entfernt, ein LKW der Volksbefreiungsarmee fuhr durch das West-Tor Pekings, aus den Lautsprechern tönte: "Heißen wir die Volksbefreiungsarmee zu ihrem Eintreffen in Peking willkommen! Gratulation den Bürgern Pekings zu ihrer Befreiung!" Hinter dem LKW marschierten Sechserreihen von herausgeputzten Soldaten, "mit roten Wangen und offenbar in bester Stimmung", danach Studenten, die ein riesiges Porträt von Mao Zedong trugen. So erzählt es der niederländische Sinologe und Historiker Frank Dikötter in seinem 2014 erschienen Buch "The Tragedy of Liberation - A History of the Chinese Revolution 1945-1957".



Buntes Treiben am Nachtmarkt imNorden von Taipeh. Buntes Treiben am Nachtmarkt imNorden von Taipeh.



Von nun an ging es Schlag auf Schlag: Im April/Mai 1949 fiel schließlich Nanjing, die am Südufer des Jiangtse gelegene Hauptstadt der Nationalisten um Chiang Kai-shek. Am 21. September 1949 hatte Mao in Peking die Volksrepublik China offiziell ausgerufen und am 1. Oktober 1949 steht Mao Zedong, "ein Mann mit zerknitterter Stoffmütze und abgetragener Kleidung auf einer Plattform am Tiananmen, am Tor des Himmlischen Friedens, in Peking. Er blickt über den riesigen Platz, der mit kleinen, zu ihm erhobenen Gesichtern erfüllt war - dem Volk. Sie singen Lieder über ihn, sie wünschten ihm in Sprechchören, er möge noch zehntausend Jahre leben. Er selbst ist für die Menge kaum zu sehen. Aber auf der historischen Mauer, dicht unter der Stelle, wo er steht, hängt ein gigantisches Bild seines lächelnden Gesichts", wie der 1973 verstorbene ungarische Autor und Journalist Georg Paloczi-Horvath über diesen Tag schrieb. Paloczi-Horvath weiter: "Die Menge zelebriert das Ende des Eroberungskrieges Japans und des Bürger- kriegs, das Ende von Chaos, Demütigung und Schmach, Unterwerfung und Zerstückelung des Landes durch Kolonialmächte."