Schutzzone unter Moskaus Aufsicht?

Russlands Präsident Putin (r.) trifft seinen türkischen Amtskollegen Erdogan in Moskau. © reuters Russlands Präsident Putin (r.) trifft seinen türkischen Amtskollegen Erdogan in Moskau. © reuters



Moskau/Ankara. (red/ag.) Vor dem geplanten Abzug der US-Truppen aus Syrien haben sich der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan in Moskau zu Gesprächen getroffen: Die neue Lage in dem Bürgerkriegsland erfordere genaue Absprachen, betonte Kremlberater Juri Uschakow vor dem Treffen.

Bei dem Treffen wurde über die Lage in der letzten Rebellen-Hochburg Idlib und die Bildung eines Verfassungskomitees verhandelt. Die Türkei und Russland sind in dem Bürgerkriegsland zwei wichtige Machtfaktoren mit konträren Interessen. Während die Türkei die oppositionellen Rebellen unterstützt, ist Russland zusammen mit dem Iran auf der Seite der Regierung von Syrien-Machthaber Bashar al-Assad.





Erdogan will Schutzzone

Der geplante Truppenabzug der USA sorgt jetzt für Handlungsbedarf, die Interessen im Syrien-Konflikt verschieben sich. Die Türkei sieht nun die Gelegenheit gekommen, gegen die kurdischen Milizen im Norden des Bürgerkriegslandes vorzugehen. Die YPG-Kämpfer gelten in Ankara als Verbündete der PKK und damit als Terroristen.

Wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, will Erdogan eine 32 Kilometer breite Sicherheitszone im Norden Syriens errichten. Der Kreml wird Erdogan das unter Umständen zubilligen. Die gesamte Kontrolle will Russland den türkischen Sicherheitskräften allerdings nicht überlassen. Ein Diplomat aus Ankara meinte, er rechne mit der Errichtung einer Schutzzone, allerdings nur unter russischer Aufsicht.

Klar ist, dass die Türkei die russische Einwilligung braucht, um in Nordsyrien tätig werden zu können. Der russische Außenminister Sergej Lawrow meinte, dass es am vernünftigsten wäre, wenn die syrische Armee die von der US-Armee geräumten Gebiete übernehmen würde.

Zuletzt hat sich Erdogan in vier Telefonaten mit US-Präsident Donald Trump abgestimmt. Für die USA ist wichtig, dass die Kurden, Verbündete im Kampf gegen den IS, nicht von der türkischen Armee überrollt werden. Was Washington aber genau will, ist - wie zuletzt häufig - nicht klar.

Russland ist daran interessiert, dass die Provinz Idlib, die letzte Region, die noch nicht von der syrischen Armee besetzt ist, endlich unter die Kontrolle des Regimes kommt. Dort ist allerdings die Türkei mit militärischen Stützpunkten vertreten. Fazit: Russland und die Türkei stehen einander in Syrien derzeit gegenseitig im Weg.

Unterdessen wurde bekannt, dass Kämpfer der kurdisch-arabischen Allianz den IS nach erbitterten Kämpfen weiter zurückdrängen konnten. Die von kurdischen Einheiten dominierte SDF-Miliz geht seit September gegen die letzten IS-Bastionen in Syrien vor. Nach Angaben der Beobachtungsstelle haben seit Montag fast 5000 Menschen die Gebiete verlassen.

Letzte IS-Bastionen

Laut einer Beobachtungsstelle, die ihre Informationen von Aktivisten vor Ort bezieht, kontrolliert der IS nach der Rückeroberung von Baghus nur noch zwei sehr kleine Dörfer und landwirtschaftliche Flächen in der Provinz Deir ez-Zor. Außerdem kontrolliert der IS noch Gebiete in der syrischen Wüste. Dort liefern sich die syrischen Regierungstruppen sporadische Gefechte mit den Dschihadisten.

Russland hat unterdessen Israel aufgefordert, keine Luftangriffe im Nachbarland Syrien zu fliegen. Diese Praxis müsse beendet werden, so Moskau. Syrien sei ein souveräner Staat. Luftangriffe beförderten nur die Feindseligkeiten in der Region. Die israelische Luftwaffe hat in den vergangenen Jahren immer wieder Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland angegriffen, um eine dauerhafte militärische Etablierung seines Erzfeinds Iran dort zu verhindern.