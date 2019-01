Im Griff der Generäle

© M. Hirsch © M. Hirsch



Bangkok. (klh) Zuerst wird gewählt, dann wird gekrönt. In Thailand werden am 24. März, und damit fast fünf Jahre nach dem Militärputsch im Jahr 2014, Wahlen stattfinden. König Maha Vajiralongkorn unterzeichnete am Mittwoch ein entsprechendes Dekret. Anfang Mai soll dann die dreitägige Krönungszeremonie für den Monarchen stattfinden. Dieser ist zwar bereits seit dem 13. Oktober 2016 König. Allerdings wurden die offiziellen Krönungsfeierlichkeiten noch nicht begangen. Denn der im Oktober 2016 verstorbene Bhumibal Adulyadei, der Vater von Maha Vajiralongkorn, war äußert populär, und es gab eine lange Trauerzeit für ihn.

Bis zum Wahltermin im März sollte nun genug Zeit bleiben, damit bei der Krönung sämtliches parteipolitisches Hickhack erledigt ist und eine neue Regierung bereits steht. Und wenn nicht, wird es wohl der Respekt vor dem Königshaus gebieten, dass politische Streitereien für zumindest drei Tage ruhen.





Es ist ohnehin fraglich, wie sehr der Urnengang die Verhältnisse in Thailand ändern wird. Das Militär wird auf alle Fälle weiterhin großen Einfluss auf die Politik haben, wenn nicht gar selbst regieren.

Die Junta hatte im Mai 2014 die damalige Regierungschefin Yingluck Shinawatra gestürzt, General Prayut Chan-o-cha ist seitdem Premierminister. Dem Putsch waren monatelange politische Unruhen vorausgegangen, die rund 30 Todesopfer gefordert hatten. Die Gegner von Yingluck Shinawatra hatten dieser vorgeworfen, eine Marionette ihres Bruders Thaksin Shinawatra zu sein. Der Geschäftsmann und Politiker war von 2001 bis 2006 Premier, lebt aber mittlerweile im Ausland, weil er sich in seiner Heimat mit einem Prozess wegen Korruptionsvorwürfen konfrontiert sehen würde.

Die Armee begründete ihren Putsch damit, dass sie wieder für Stabilität sorgen müsse. Was sie damit meinte, machte sie bald klar: Politische Versammlungen waren schnell verboten. Und als die Junta dem Volk im Jahr 2016 eine neue Verfassung zur Abstimmung vorlegte, war jegliche Kampagne gegen die Konstitution der Generäle untersagt.

Verfassung für das Militär

Die Verfassung wurde dann auch bei dieser Abstimmung angenommen. Und genau sie sichert nun der Armee weiterhin Zugriff auf die Macht.

Das Militär hat sich in dem Entwurf das Recht genehmigt, die 250 Senatoren der Zweiten Parlamentskammer zu bestimmen. Die könnten jede Regierung lahmlegen, etwa, indem sie Gesetze blockieren. Zudem ist ein ungewählter Regierungschef möglich, der nicht einmal Abgeordneter sein muss. Was noch hinzukommt: Nur mit der Zustimmung des vom Militär bestimmten Senats kann die vom Militär verabschiedete Verfassung geändert werden. Diese ist somit ohne Einverständnis des Militärs unantastbar.

Vermutet wird, dass Prayut Chan-o-cha weiter Premier bleiben will. Das Militär hat auch bereits eine eigene Partei namens Phalang Pracharat (Volks- und Staatspartei) gegründet. Deren beide großen Konkurrenten sind die Demokratischen Partei und Pheu Thai (Für Thais), die zwei größten Parteien vor dem Putsch. Allerdings ist ohnehin noch fraglich, wie weit die Konkurrenten der Armeepartei bei ihren Kampagnen Redefreiheit genießen werden.

Vor allem für Pheu Thai könnte es schwierig werden: Die Partei ist bei der Landbevölkerung im Nordosten des Landes und armen Städtern beliebt und gilt als die Bewegung, die bei Wahlen das größte Potenzial hat. Allerdings ist das genau die Partei, die vom Militär 2014 gestürzt wurde. Pheu Thai macht kein Geheimnis daraus, dass man sich noch immer dem Ex-Premier Thaksin Shinawatra verbunden fühlt. Der Milliardär ist aufgrund von Sozialprogrammen während seiner Amtszeit noch immer bei den Armen sehr beliebt, allerdings bei der Bangkoker Elite verhasst. Das Militär hat schon angedroht, dass Pheu Thai verboten werden könnte, wenn direkte Verbindungen zu Thaksin nachgewiesen werden.

Offene Konstellationen

Pheu Thai will sich, das haben Politiker der Partei schon im Vorfeld der Wahlen klargemacht, als demokratische Alternative zum Militär präsentieren. Dass diese Bewegung mit der Armee nach der Wahl paktiert, gilt als äußerst unwahrscheinlich.

Offen ist noch, wie es die anderen Parteien, ausgenommen der von der Armee gegründeten, nach der Wahl mit dem Militär halten werden. Ob sie die Nähe der Armee suchen - oder ein breites Bündnis gegen die Generäle zimmern. In diesem Fall müssten dann aber Parteien zusammenarbeiten, die sich vor dem Putsch spinnefeind waren.