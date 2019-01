Venezuelas Opposition hat ein neues Gesicht

Caracas. Vor wenigen Monaten noch war er ein der breiten Öffentlichkeit unbekannter Abgeordneter in einem vom Präsidenten entmachteten Parlament. Nun gehen die Bilder von Juan Guaido um die Welt. Der 35-Jährige ist innerhalb einiger Wochen zum neuen Gesicht der geschwächten und gespaltenen Opposition in Venezuela geworden und ist ins Zentrum des Machtkampfes mit Präsident Nicolas Maduro gerückt. Dessen Herrschaft sei sowieso illegitim, stellte Guaido kurz vor der Vereidigung Maduros Anfang Jänner fest. Er selbst war da gerade an die Spitze der Nationalversammlung gewählt worden. Mittlerweile stellt sich als Interimspräsident zur Verfügung und will Neuwahlen ausrufen.

Zur Politik kam der Wirtschaftsingenieur durch die Studentenproteste gegen Maduros Vorgänger Hugo Chavez 2007. Die Partei Voluntad Popular (Volkswille), die kurz darauf gegründet wurde und der Guaido angehört, ist wie damals auch heute in Opposition zur Regierung. Seit 2015 sitzt

Guaido für sie im Parlament.





Aufgewachsen ist er in einer Familie mit sechs Geschwistern; sein Vater hat als Pilot gearbeitet, seine Mutter war Hausfrau. Er stammt aus Vargas, wo im Dezember 1999 eine Unwetterkatastrophe tausende Tote gefordert hatte. Auch Guaidos Familie war betroffen. Doch sagt der Vater einer Tochter: "Ich bin ein Überlebender, kein Opfer."

Für Schlagzeilen sorgte er Mitte Jänner: Auf dem Weg zu einer Veranstaltung wurde der frisch gewählte Parlamentspräsident auf der Autobahn von bewaffneten und vermummten Geheimdienstagenten gestoppt. Kurz danach kam er wieder frei. Danach erhielt er Lob von US-Vizepräsident Mike Pence für seine "mutige Führungsstärke".

Unterstützung bekommt Guaido nicht nur von den USA, sondern auch von den Nachbarstaaten Venezuelas. Allerdings warnt der Abgeordnete Juan Andres Mejia seinen Parteifreund vor einem "schwierigen Spiel". Venezuelas Politik sei von "Personenkult und autoritärem Führungsstil" geprägt. Dies könne zu einer "großen Last" für Guaido werden. Ob es im Land zu einem Politikwechsel komme, hänge nicht nur von ihm, sondern "von allen" ab.