Russland und China warnen USA vor Einmischung in Venezuela

Steht hinter Maduro: der türkische Präsident Erdogan (l.). © afp Steht hinter Maduro: der türkische Präsident Erdogan (l.). © afp



Wien. Die Eskalation der venezolanischen Krise droht den ohnehin latenten Konflikt zwischen den USA und Russland weiter anzuheizen. Der Umstand, dass US-Präsident Donald Trump Oppositionschef Juan Guaido sofort als rechtmäßigen Präsidenten anerkannt und eine Militärintervention in dem südamerikanischen Land nicht ausgeschlossen hat, rief den Kreml auf den Plan. Russlands stellvertretender Außenminister Sergej Rjabkow meinte, ein solcher Schritt würde ein katastrophales Szenario auslösen. Venezuela sei ein strategischer Partner Russlands. "Wir haben sie unterstützt, und wir werden sie unterstützen", sagte der Minister. Die USA dürften sich nicht in die inneren Angelegenheiten Venezuelas einmischen.

Dabei ist durchaus fraglich, welche geopolitischen Interessen der Kreml im weit entfernten Südamerika verfolgt. Russland hat Venezuela Milliardensummen geliehen und seinem Militär Unterstützung zukommen lassen. Grund dafür dürften aber weniger handfeste Interessen als das Selbstbild Russlands als Weltmacht sein, die auf Augenhöhe mit den USA weltweit agiert. Der Politologe Heinz Gärtner weist im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" noch auf einen weiteren möglichen Grund für das Engagement des Kremls hin. "Moskau könnte mit dem Stoppschild für eine Venezuela-Intervention einem möglichen Regime-Change der Trump-Administration im Iran einen Riegel vorschieben wollen."





Die internationalen Reaktionen auf die Venezuela-Krise waren gespalten. Staaten wie China, der Iran oder die Türkei stellten sich an die Seite des linkssozialistischen Autokraten Nicolas Maduro, der sein Land abgewirtschaftet hat - so warnte etwa Peking die USA vor einer Einmischung -, während Europa, die USA und rechts regierte lateinamerikanische Staaten wie Brasilien und Argentinien die Opposition um Parlamentschef Guaido unterstützen. Die Solidaritätsadresse des türkischen Präsidenten für Maduro fiel dabei besonders blumig aus. "Mein Bruder Maduro! Bleibe standhaft, wir stehen zu euch!", sagte Recep Tayyip Erdogan.

EU steht hinter Opposition

Die EU zeigte sich in der Bewertung der Lage einig. Die Kommission betonte, dass Europa "hinter den demokratischen Kräften" in Venezuela, also hinter der Opposition stehe. Bürgerrechte, Freiheit und Sicherheit von Guaido müssten respektiert werden.