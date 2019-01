Soros warnt vor Chinas autoritärem Regime

Davos. Es ist eine kalte, fast wolkenlose Nacht in Davos. Der 88jährige Investor und Philanthrop George Soros hat Medienvertreter ins Hotel Seehof geladen. Nach Passieren einer Sicherheitsschleuse (zur Zeit des World Economic Forum kommt man in fast kein Hotel im Dorf, ohne zuvor den Sicherheitscheck über sich ergehen zu lassen) geht es vorbei an einem Salon, in dem ein offenes Kaminfeuer prasselt in einen eher schmucklosen, niedrigen Speisesaal. George Soros hält seine traditionelle Rede in Davos. Und Soros fackelt nicht lange: "Ich möchte meine Zeit heute Nacht nutzen, um die Welt vor einer noch nie dagewesenen Gefahr zu warnen, die das Überleben offener Gesellschaften bedroht."

Bereits im vergangenen Jahr hat Soros vor der Gefahr der IT-Monopole gewarnt: "Es ist eine Allianz zwischen IT-Monopolen, die die sich gerade entwickelnden Systeme von konzerngesteuerter Überwachung mit bereits etablierten staatlichen Überwachungssystemen verbinden. Das könnte zu einem Netz totalitärer Kontrolle führen, wie sie nicht einmal ein George Orwell für möglich gehalten hätte."

Diese Warnung präzisierte Soros dieses Jahr mit Blick auf Peking: Soros weist auf das sogenannte "Sozialbewertungssystem" hin, das in der Volksrepublik, die im Oktober den Jahrestag ihres 70. Bestehens feiert, im Moment etabliert wird. "Aufgrund dieser Daten werden Menschen von Algorithmen daraufhin untersucht, ob sie eine Gefahr für den Ein-Parteien-Staat darstellen", sagt Soros. Aufgrund der Ergebnisse dieser Analysen würden die Bürgerinnen und Bürger Chinas dann "entsprechend behandelt". Auf diese Weise würde das Schicksal eines Individuums den Interessen des Ein-Parteien-Staates in einer historisch beispiellosen Weise untergeordnet.

"China ist nicht das einzige autoritäre Regime der Welt, aber es ist ohne Zweifel das reichste, mächtigste und in Sachen Künstlicher Intelligenz am weitesten entwickelte. Das macht Xi Jinping zum größten Feind all jener, die an das Konzept der offenen Gesellschaft glauben." Xi sei allerdings auch nicht alleine, sagt Soros, der Vormarsch autoritärer Regime sei unübersehbar, "und wenn sie gewinnen, dann werden sie sich zu totalitären Systemen entwickeln". Soros liest seine Rede vom Blatt ab. Doch während er noch spricht, publizieren seine Mitarbeiter eine chinesische Übersetzung, die im Internet veröffentlicht wird. Man kann davon ausgehen, dass die Zensoren in China mit Hochdruck daran arbeiten werden, diesen Text in China unzugänglich zu machen.

Biografischer Hintergrund

Soros erinnert dann an seine Biografie, wie er, der 1930 als Jude in Ungarn geboren ist, als 13Jähriger seine jüdische Identität verstecken musste, als die Nazis Ungarn besetzten und begannen, Juden in die Vernichtungslager zu deportieren. Seinem Vater sei es zu verdanken gewesen, dass der junge George und die meisten seiner Verwandten überlebten. Im Jahr 1944 flüchtete Soros nach England, wo er an der London School of Economics von Karl Popper geprägt wurde. Er begann eine Karriere als erfolgreicher Investor und gründete 1979 "in einer Art midlife crisis" den Open Society Fund: "Warum soll ich mich totarbeiten, um noch mehr Geld zu verdienen?"

Also fokussierte Soros seine Energien auf Geldverdienen und den Kampf gegen das Apartheid-Regime in Südafrika. Danach konzentrierte er sich auf die Öffnung des Sowjetsystems und gründete ein Joint Venture mit der ungarischen Akademie der Wissenschaften, wo es damals, im Jahr 1984, schon heimliche Sympathisanten für die Ziele von Soros gab. Im Sowjet-Imperium sei Soros dann recht erfolgreich gewesen, "aber China – das war eine andere Geschichte."

Dort gründete er zwar im Jahr 1986 den China-Fonds, der von Bao Tong, dem wichtigsten Vertrauten des damaligen Premierministers Zhao Ziyangs unterstützt wurde. Doch die Gegner radikaler Reformen gewannen rasch die Oberhand. Das Institut wurde in geheimer Mission vom Staatssicherheitsapparat unterwandert – was Soros erst spät mitbekam. Als Zhao Ziyang von der Macht entfernt wurde, schloss Soros den China Fonds und dieses Kapitel seines Lebens. Nach dem Tiananmen-Massaker im Jahr 1989 war der China Fonds in den Augen des Regimes diskreditiert.

Mit Allianzen gegen die Gefahr

Doch was tun? Die Gefahr erkennen und Allianzen schmieden, sagt Soros. Man müsse eine klare Linie zwischen dem chinesischen Regime und dem chinesischen Volk ziehen, sagt der Multimilliardär. "Das chinesische Volk ist unsere größte Hoffnung." Und Soros setzt seine Hoffnung auch auf Funktionsträger des kommunistischen Systems, die – so hofft er – der konfuzianischen Tradition folgend, sich gegen Fehler und Exzesse des Regimes stellen würden.

Und Soros verweist auch darauf, dass Chinas Politik nicht immer fehlerfrei sei. So stoße das Projekt der neuen Seidenstraße auf immer neue Hürden: In Sri Lanka, Malaysia – aber auch Pakistan. Peking sei sogar schon zu einem Kurswechsel gezwungen: Im September hat Xi angekündigt, dass "Eitelkeitsprojekte" gestoppt würden, und im Parteiorgan "People’s Daily" wurde darauf hingewiesen, dass die Projekte den Interessen der Empfängerländer dienen müssten. "Länder von Sierra Leone bis hin zu Ecuador wollen nun eine Neuverhandlung der Projekte."

Lob für Trump-Regierung

Am Wichtigsten sei aber, dass die US-Regierung China als "strategischen Rivalen" einstufe. Präsident Trump sei zwar "notorisch uneinschätzbar", aber diese Entscheidung sei einem vorbereiteten Plan gefolgt. Auf die verwunderte Nachfrage von Journalisten, ob der eingefleischte Trump-Gegner Soros nun plötzlich Trump lobe, sagte Soros: Man müsse zwischen Trump und seiner Regierung unterscheiden. Trump sei etwas Besonderes: "Der dient nur seinen eigenen Interessen." Soros – ein ausgesprochener Gegner Trumps und wichtiger Spender der Demokraten – hebt den Asienberater des Nationalen Sicherheitsrats Matt Pottinger hervor, der gute Arbeit geleistet habe – und dann sei auch die Rede von Vizepräsident Mike Pence vom 4. Oktober hervorzuheben. In dieser Rede breitete Pence das gesamte breite Spektrum amerikanischer Kritik an China aus: Militärische Aufrüstung, Bedrohung der Nachbarn, Diebstahl geistigen Eigentums, unfaire Handelspraktiken. Diese Rede war ein scharfer Angriff auf Peking. Soros‘ Einschätzung: "Wir befinden uns in einem kalten Krieg, der droht, ein heißer zu werden."

Soros kritisiert aber auch den "Pottinger"-Plan. Der sei zu simplistisch und zuwenig nuanciert und braucht eine Antwort auf Chinas Plan der "neuen Seidenstraße". Die USA müssten auch auf die sogenannte "Neue Seidenstraße" ökonomisch reagieren. Mit diesen Entwicklungs- und Infrastrukturprojekten würde sich China Einfluss sichern.

Soros verweist dann darauf, dass die Stabilität des Kommunistischen Regimes in Peking auf einen "unausgesprochenen Gesellschaftsvertrag" basiere: Solange die Lebensstandards steigen, würde das Chinesische Volk die Herrschaft der KP Chinas akzeptieren. "Wenn der Absturz der Börsenkurse und die Verlangsamung der Wirtschaft schlimm genug ist, werden sich sogar die Wirtschaftseliten gegen Xi Jinping stellen", sagt Soros.

Dann zeigt sich Soros als absoluter Hardliners gegen China: "Anstatt einen Handelskrieg gegen die ganze Welt zu führen, sollte sich die USA auf China beschränken. Anstatt die Mobilfunkkonzerne ZTE und Huawei davonkommen zu lassen, sollen sie hart behandelt werden." Wenn diese Unternehmen den 5G-Markt (die nächste Generation ultraschneller Mobilkommunikation, Anm.) dominieren, dann würde das ein nicht akzeptables Sicherheitsrisiko für den Rest der Welt darstellen, sagt Soros.