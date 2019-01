Die Mitschuld der Davoser Eliten

© adobe stock/HappyAlex © adobe stock/HappyAlex



"Wiener Zeitung": Es sieht im Moment nicht nach internationaler Kooperation aus. Jeder fährt die nationalen Egoismen, es gibt kein Win-win, sondern nur I win, you loose.

Adam Tooze: Die Situation ist ernst und sie geht über populistischen und protektionistischen Neigungen weit hinaus. Die Spannungen zwischen den USA und China bilden den Kern der derzeitigen Probleme. Das hat durchaus strategische und strukturelle Wurzeln. Das wird nicht nur von US-Präsident Donald Trump und dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer, also den ideologischen Vorkämpfern des Protektionismus und des wirtschaftlichen Nationalismus, getragen, sondern auch von einem großen Teil des derzeitigen außenpolitischen Establishment in Washington - und da sind auch durchaus große Teile der Demokratischen Partei mit dabei.



Worum es im Grunde geht, ist das aufkommende Gefühl, dass die neue Ausrichtung der Weltwirtschaft China Karten in die Hand spielt, die für Amerikas Sicherheitspolitik sehr bedeutsam sein könnten und den USA zum Nachteil gereichen. Da reißt die Geduld des amerikanischen Sicherheitsestablishments. Es kommen Forderungen vor allem im technischen Bereich - es geht also weniger um Zölle, sondern um den Versuch Amerikas, den Transfer strategisch wichtiger Technologien des Westens nach China zu unterbinden.

Auf einem Panel hier in Davos hat der chinesische Ökonom Yan Xuetong von einer "erzwungenen Polarisierung" gesprochen. Amerika würde seine Verbündeten und andere Länder vor die Wahl stellen: Entweder ihr seid auf unserer Seite, oder auf Seiten Chinas. Wie sehen Sie das?

Wir sind noch nicht ganz auf der Ebene der Iran-Sanktionen, wo die USA das ganz dezidiert so halten, aber wir bewegen uns in diese Richtung, wenn etwa Kanada aufgefordert wird, eine führende chinesische Unternehmerin festzunehmen und an die USA auszuliefern - vorgeblich wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Iran-Sanktionen. Eine weitere Eskalation der Spannungen zwischen den USA und China könnte durchaus explosiven Charakter annehmen.

Vor allem geht es auch darum, dass die Prioritäten in Amerika neu gesetzt werden. Viele Unternehmungen - aber auch Unis, da denke ich auch an die Institution, an der ich lehre - haben auf eine Intensivierung der Beziehungen zu China gesetzt. Bisher hatten viele die Vorstellung einer möglichst engmaschigen Beziehung zu China - und das durchaus im produktiven Sinne. Da war sogar die Rede von "Chimerica", die zu siamesischen Zwillingen werden könnten. Jetzt sehen wir aber eine Entkopplung, die auch die Trennung zwischen Wirtschafts- und Sicherheitspolitik in Frage stellt.