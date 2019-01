Nur bedingt Hoffnungsträger für Venezuela

Auf einmal in der ersten Reihe: Juan Guaidó hat sich zum Interimspräsidenten in Venezuela ausgerufen. Die USA und eine Reihe lateinamerikanischer Staaten haben ihn sofort anerkannt. Die EU ringt noch um eine Position.

Caracas/Berlin. Die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zustände in Venezuela sind katastrophal. Die Frage, die sich momentan alle stellen: Kann es Juan Guaidó, der sich zum Interimspräsidenten ausgerufen hat, besser als Langzeitpräsident Nicolás Maduro machen?

Mit 5. Jänner wurde Guaidó zum Parlamentsvorsitzenden gewählt und hielt seine erste öffentliche Rede. Eine Woche später überlegte er laut, sich zum Interimspräsidenten auszurufen, und teste die Reaktionen. Tags darauf wurde er kurz von Sicherheitskräften festgenommen, um danach gleich eine Rede zu halten. Der Informationsminister Jorge Rodriguez erklärte die kurze Festnahme zu einem "irregulären Prozedere" und dass die Sicherheitskräfte der Opposition helfen wollten, eine "Medienshow" zu generieren. US-Vizepräsident Mike Pence rief Guaidó an und erklärte, er werde dessen mutige Führung anerkennen. Und als knapp eine Woche später sich Guaidó nun offiziell zum Interimspräsidenten eingeschworen hat, dauerte es nicht einmal eine halbe Stunde, bis US-Präsident Donald Trump Guaidó anerkannt hatte. Das Magazin "Der Spiegel" berichtete, dass Leopoldo López, Gründer von Guaidós Partei "Voluntad Popular", sowie der republikanische US-Senator Marco Rubio den Coup eingefädelt haben.





Der Venezuela-Experte Raul Zelik sieht Guaidó im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" jedenfalls kritisch: "Ich glaube, dass die Wahl, Guaidó nach vorne zu schicken, dem Umstand geschuldet war, dass er in der Debatte zuvor eigentlich keine Rolle gespielt hat. Guaidó gilt als relativ unbeschädigt." Zelik gibt auch zu bedenken, dass erst im Dezember Russland eine Zeit lang Jets, die mit Nuklearwaffen ausgestattet werden können, in Venezuela stationiert hatte. "Die zunehmende Kooperation Venezuelas mit Russland ist natürlich geopolitisch ein Faktor, der die USA sehr stört", meint Zelik, derzeit Fellow an der Universität Jena.

Er glaube nicht, dass die Idee einer Einführung eines Interimspräsidenten rein in den Köpfen der venezolanischen Politiker entstanden ist: "Das ist mit Sicherheit international abgesprochen worden." Dass die USA wohl ein Wörtchen mitgeredet haben, ist für Zelik der Grund zu glauben, dass die "Lösung Guaidó die schlechteste Option von allen ist". Denn an den strukturellen Problemen werde sich nichts ändern: Die Opposition habe auch keine Antworten, wie man den Staat, der vollkommen von den Öleinnahmen abhängig ist, umbaut. "Die Opposition will auch nur zu dem alten Modell zurückkehren, nämlich, dass die Öleinnahmen stärker privatisiert werden und damit internationalen Konzernen stärker zur Verfügung stehen", meint Zelik.