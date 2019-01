Shutdown vor dem Ende

Washington. US-Präsident Donald Trump hat seine Zustimmung für ein Haushaltsgesetz angekündigt, durch das der seit Wochen andauernde Stillstand vieler US-Regierungsbehörden unmittelbar beendet werden soll. Trump hat sich mit den Spitzen des Kongresses auf eine drei Wochen laufende Zwischenfinanzierung geeinigt..

In der Vereinbarung seien auch weitere Verhandlungen für die Grenzsicherung enthalten. Das Vorhaben könne noch am Freitag verabschiedet werden.

Fünf Wochen nach Beginn des "Shutdowns" in den USA hat US-Präsident Donald Trump einen Durchbruch in dem erbitterten Haushaltsstreit mit den Demokraten verkündet. Er sei stolz darauf, eine Einigung zu verkünden, mit der die Regierung wieder geöffnet werde, sagte Trump am Freitag im Rosengarten des Weißen Hauses.