Tote und hunderte Verletzte bei Unruhen

Caracas. In Venezuela sind bei den jüngsten Unruhen nach Informationen des UN-Menschenrechtsbüros innerhalb von drei Tagen mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Die Regierungsgegner seien nach glaubwürdigen Berichten zwischen 22. und 25. Jänner von der Armee oder bewaffneten Regierungsanhängern erschossen worden, berichtete ein Sprecher der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte am Dienstag in Genf.

Nach Informationen des UN-Büros wurden weitere fünf Menschen bei illegalen Razzien der Streitkräfte in ärmeren Stadtteilen getötet. Ein Mitglied der Nationalgarde sei Berichten zufolge von einem Bewaffneten getötet worden.

Machtkampf auf Kosten des Volkes

In dem heruntergewirtschafteten südamerikanischen Land kämpfen Präsident Nicolas Maduro und der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaido um die Macht. Ihre Anhänger gehen zu tausenden auf die Straßen.

Nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros wurden zwischen dem 21. und dem 26. Jänner mindestens 850 Menschen in Gewahrsam genommen, darunter 77 Minderjährige. Am vergangenen Mittwoch seien innerhalb eines Tages 696 Menschen festgenommen worden, so viele wie seit 1999 nicht mehr an einem einzigen Tag.