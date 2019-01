Sanktionen und Verbote

Venezuelas Justiz wird gegen Guaidó aktiv. © reuters Venezuelas Justiz wird gegen Guaidó aktiv. © reuters



Caracas/Washington. (wak) Wie subtil verhalten sich die USA im Zeitalter von Donald Trump? Nicht besonders. Aber dafür kreativ. US-Sicherheitsberater John Bolton durfte etwa am Montagabend vor den Kameras stehen und hielt ostentativ einen gelben Block Papier unter dem Arm. Mit nur zwei Zeilen: eine Notiz zu den Taliban. Und in der zweiten Zeile: 5000 Soldaten in Kolumbien. Einen Umstand, den Bolton nachher am Mikrofon nicht erwähnt. Da wird nur von wirtschaftlichen Sanktionen gegen Venezuela gesprochen.

Die Botschaft ist aber klar: Es geht bei Weitem nicht mehr nur um ökonomische Maßnahmen. Sondern Washington überlegt auch, Soldaten ins venezolanische Nachbarland Kolumbien zu entsenden, um im Fall des Falles in Venezuela eingreifen zu können. International lassen sich die USA aber so nichts zuschulden kommen: Sie haben es ja nicht gesagt.





Was sie sehr wohl gesagt haben: Sie wollen keine Gelder mehr an den umstrittenen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro überweisen. Venezuela und die USA sind von diametral unterschiedlichen Regierungen geprägt. Schon unter Maduros Vorgänger Hugo Chávez fungierten die USA in Venezuela immer als der imperialistische Gottseibeiuns, während Washington Venezuela als das nächste Nordkorea vor der Haustür porträtierte. Was allerdings beide Länder bisher nicht davon abgehalten hat, gute Geschäftspartner in Sachen Erdöl zu sein. Venezuela ist noch immer das erdölreichste Land der Welt - auch wenn die Infrastruktur brachliegt und weniger als die Hälfte des Potenzials gefördert wird.

USA sind Hauptabnehmer

des venezolanischen Erdöls



Stille Drohung: Boltons Block Papier. © REUTERS Stille Drohung: Boltons Block Papier. © REUTERS



Aber die USA sind schon seit jeher der größte Abnehmer von Öl aus Venezuela. Mehr als 40 Prozent des Rohöls aus dem südamerikanischen Land werden in die Vereinigten Staaten exportiert. Und nun erklärte US-Finanzminister Steven Mnuchin, dass sogar Sanktionen gegen den Ölsektor Venezuelas verhängt werden. Allerdings nur in einer sehr speziellen Konstruktion: US-Firmen dürfen zwar noch Erdöl aus Venezuela einkaufen, die Zahlungen müssen aber auf Sperrkonten überwiesen werden.



Kostbar: Raffinerietochter Citgo in den USA. © REUTERS Kostbar: Raffinerietochter Citgo in den USA. © REUTERS



Auf diese Konten soll nun Maduros Gegenspieler Zugriff haben: Juan Guaidó hat sich vergangene Woche zum Interimspräsidenten ausgerufen, und die USA haben ihn sofort als rechtmäßiges Staatsoberhaupt anerkannt. Am Dienstag verdeutlichte US-Außenminister Mike Pompeo: Guaidó kann auf bestimmte Konten der Regierung Venezuelas oder der Zentralbank Venezuelas zugreifen, die bei US-Banken liegen.

Daraufhin hat der venezolanische Generalstaatsanwalt Tarek William Saab am Dienstag eine Ausreisesperre gegen Juan Guaidó beantragt. Zudem verlangte er vor dem Obersten Gerichtshof, dass die Konten des Oppositionsführers eingefroren werden.