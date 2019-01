Trump bezeichnet eigene Geheimdienste als "naiv"

Washington. US-Präsident Donald Trump hat einer Einschätzung seiner eigenen Geheimdienste über den Iran widersprochen und ihnen Ahnungslosigkeit unterstellt. "Die Leute beim Geheimdienst scheinen extrem untätig und naiv zu sein, was die Bedrohung durch den Iran angeht. Sie liegen falsch!", schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter.

Seit er aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen sei, sei das Land anders, stelle aber noch immer eine mögliche Bedrohung dar. Trump verwies dabei auf Raketentests Teherans. Spöttisch fügte er hinzu, dass die Geheimdienstler "vielleicht wieder in die Schule gehen sollten".





Auch in Bezug auf Nordkorea widersprach der US-Präsident seinen Geheimdiensten: Trotz deren Zweifel sieht er weiterhin Fortschritte bei den Atomverhandlungen. Die Beziehung zwischen den USA und Nordkorea sei so gut wie noch nie, meinte Trump. Er begründete das damit, dass das isolierte Land seine Raketen-und Atomtests gestoppt und inhaftierte US-Bürger freigelassen habe. Es gebe eine "ordentliche Chance" auf Denuklearisierung.

Zuvor war deutlich geworden, wie sehr die Geheimdienste uneins sind mit dem US-Präsidenten -und zwar durch einen von ihnen veröffentlichten Bericht zur "Weltweiten Einschätzung von Bedrohungen" sowie bei einer Senatsanhörung mehrerer Behördenchefs.

In dem Report nennt es der Nationale Geheimdienstdirektor Dan Coats "unwahrscheinlich", dass Nordkorea auf "alle seine Nuklearwaffen und Produktionskapazitäten" verzichtet. Machthaber Kim Jong-un begreife die Atomwaffen weiterhin als "entscheidend für das Überleben seines Regimes", erklärte Coats, der die Arbeit der 17 US-Geheimdienstbehörden leitet. Die Verhandlungen mit den USA wertet Coats als Teil von nordkoreanischen Bestrebungen, den US-Druck auf das Land abzumildern. Ferner werde das Land wohl weiterhin versuchen, die internationalen Sanktionen zu unterlaufen.

CIA-Chefin räumt ein, dass der Iran

sich weiter an Atomabkommen hält

Zum Iran sagte CIA-Chefin Gina Haspel in der Anhörung durch den Geheimdienstausschuss, das Land halte sich derzeit "technisch" weiterhin an das Abkommen von 2015 zur Begrenzung seines Nuklearprogramms. In dem Coats-Bericht heißt es dazu, der Iran setze die Vereinbarung weiterhin um und unternehme keine wesentlichen Schritte hin zur Entwicklung der Atombombe.

Trump hatte das aus seiner Sicht völlig unzulängliche Atom-Abkommen im vergangenen Mai einseitig aufgekündigt. Er begründete dies unter anderem damit, dass Teheran weiter nach Atomwaffen strebe. Übereinstimmung zwischen dem Präsidenten und seinen Geheimdiensten besteht allerdings darin, dass das iranische Raketenprogramm eine Bedrohung für die USA und ihre Verbündeten in der Region sei. Auch prangern die Geheimdienste ebenso wie Trump die iranischen Interventionen in Syrien, dem Irak und im Jemen an.

Die von Trump vor einigen Wochen getroffene Aussage, der Kampf gegen die Dschihadistenmiliz IS sei "gewonnen", wird von den Geheimdiensten ebenfalls nicht geteilt. Die Miliz sei in Syrien und im Irak weiterhin mit "tausenden Kämpfern" präsent, stellte Coats fest.