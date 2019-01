Der Präsident und seine Vollstrecker

Caracas/Wien. (klh/apa/reu) "Donald Trump hat ohne Zweifel den Befehl gegeben, mich zu töten." Das behauptet Venezuelas Präsident Nicolas Maduro. Tatsächlich haben die USA bei ihrer jahrzehntelangen Hinterhofpolitik in Lateinamerika vor der gewaltsamen Ausschaltung von politischen Gegnern, oft auch durch Strohmänner, nicht zurückgeschreckt. Allerdings gibt Maduro immer dann solche Anschuldigungen gegen die USA von sich, wenn er politisch in Bedrängnis gerät, weshalb seine Gegner von gezielten verbalen Nebelgarnaten des Präsidenten sprechen.

Klar ist: Maduro ist schwer in Bedrängnis, und die USA wollen seinen Sturz, sie haben - wie auch 14 lateinamerikanische Staaten - Oppositionsführer Juan Guaido, der sich zum Interimspräsidenten ausgerufen hat, bereits als solchen anerkannt. Und Washington will nur noch von Guaido und nicht mehr von Maduro Öl abkaufen. Klar ist auch: Gewalt war oft ein Mittel, mit dem in Venezuela Politik gemacht wurde.





Doch diese ging vor allem von Maduro und seinen Mitstreitern aus. Seit dem Beginn des Aufstandes gegen den linksautoritären Staatschef vor rund einer Woche sind laut UNO bis Mittwochnachmittag mehr als 40 Menschen bei Protesten getötet worden, zudem wurden hunderte in Haft genommen - wo ihnen Folter droht, etwa in der Form von Elektroschocks. Nachdem ständige Großdemonstrationen eine der Taktiken der Opposition sind, um Maduro zu Fall zu bringen, werden diese Zahlen noch weiter steigen.

Hochrangige Militärs und Sicherheitskräfte haben in Venezuela hohe Posten inne, dementsprechend sind sie auf das System angewiesen und bereit, es mit allen Mitteln zu verteidigen. Eine weitere Waffe, die das Regime einsetzt, sind die sogenannten "Colectivos". Das sind bewaffnete Gangs, die in vielen Armenvierteln das Sagen haben und oftmals kriminelle Geschäfte wie den Drogenhandel betreiben. Bei Demonstrationen der Opposition tauchen sie maskiert und bewaffnet auf Motorrädern auf und erschießen willkürlich Demonstranten. Somit wird jede Protestteilnahme zum Roulettespiel auf Leben und Tod, und das ist wohl auch so gewollt.

Die Nachrichtenagentur Reuters will zudem erfahren haben, dass auch private russische Sicherheitsfirmen, die mit dem Kreml kooperieren, in Venezuela ihre Dienste anbieten. Russland und China haben sich in dem internen Machtkampf, der zu einem globalen Match geworden ist, hinter Maduro gestellt.

Für den früheren Leibwächter, Busfahrer und Gewerkschafter war Gewaltanwendung immer schon Teil seiner Herrschaft. Und er griff verstärkt darauf zurück, je mehr sein Regime den Boden unter den Füßen verlor.

So sind sämtliche Beobachter überzeugt, dass Maduro und seine Sozialisten faire Wahlen verlieren würden. Zu sehr haben sie Venezuela heruntergewirtschaftet, wo es eine Hyperinflation und zu wenige Lebensmittel gibt. Allein im Jahr 2016 sollen laut einer Umfrage rund drei Viertel der Venezolaner im Schnitt acht Kilogramm Körpergewicht verloren haben. In diesem Jahr startete das von der Opposition beherrschte Parlament ein Amtsenthebungsverfahren gegen Maduro. Daraufhin entmachtete dieser das Parlament und ersetzte es durch eine ihm ergebene Verfassungsgebende Versammlung. Die Präsidentenwahl 2018, die Maduro gewann, wird von der EU und den USA als nicht legitim angesehen, da die Opposition nicht gleichberechtigt teilnehmen konnte.

Gesprächsangebot von

Maduro stößt auf Skepsis

Dementsprechend stößt der jüngste Vorstoß von Maduro bei der Opposition auf Misstrauen. Er hat ihr Gespräche und vorgezogene Parlamentswahlen, aber keine Präsidentenwahlen angeboten - mehrere EU-Staaten, darunter Österreich, hatten freie Wahlen von Maduro verlangt, sonst würden sie Guaido anerkennen.

In der Vergangenheit aber hat Maduro solche Verhandlungen immer dazu genutzt, Zeit zu gewinnen und die Opposition lahmzulegen - indem etwa deren Vertreter ins Exil gedrängt oder durch eine willfährige Justiz ausgeschaltet wurden. Auch gegen Guaido hat der Oberster Gerichtshof bereits eine Ausreisesperre verhängt, seine Konten wurden eingefroren und ihm droht eine Verhaftung. Teil der Begründung: die "gewaltsamen Vorfälle der vergangenen Tage".