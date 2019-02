Kurz sichert Guaidó Unterstützung zu

Wien/Caracas. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Sonntag mit dem selbst ernannten venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaidó telefoniert. Wie das Bundeskanzleramt mitteilte, habe der Bundeskanzler Guaidó seine "volle Unterstützung" zugesichert in dem Bemühen, "rasche, freie und faire Präsidentschaftswahlen" zu organisieren. Es gehe darum, die Demokratie in Venezuela wiederherzustellen.

Am Sonntag läuft ein Ultimatum von sieben EU-Staaten an den sozialistischen venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro ab. Ruft Maduro keine freie und faire Präsidentenwahl aus, wollen Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien, die Niederlande und Belgien seinen Rivalen Guaidó als legitimen Übergangsstaatschef anerkennen.

Auf Nachfrage zu dem Ultimatum hieß es aus dem Bundeskanzleramt, Österreich habe bereits die Nationalversammlung, deren Präsident Guaidó ist, als legitime gewählte Vertretung Venezuelas anerkannt. Sollte das Ultimatum ablaufen, werde man Guaidó als legitimen Übergangspräsidenten betrachten, wie auch in der venezolanischen Verfassung vorgesehen.