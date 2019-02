Internationale Meinungen zu Venezuela

Von außen sind die Vorgänge in Venezuela schwer einzuschätzen. © San Cristóbal von Unukalhai - CC 3.0 Von außen sind die Vorgänge in Venezuela schwer einzuschätzen. © San Cristóbal von Unukalhai - CC 3.0



"Für Deutschland ist Juan Guaidó im Einklang mit der venezolanischen Verfassung Übergangspräsident, um freie, faire und demokratische Präsidentschaftswahlen zu organisieren."

Deutschlands Außenminister Heiko Maas

"Das Ziel der internationalen Gemeinschaft sollte es sein, ohne destruktive Einmischung von außen zu helfen."

Alexander Shchetinin, Leiter der Lateinamerikaabteilung des russischen Außenministeriums.

"Sicher, das kann geschehen, es ist eine Option."

Us-Präsident Donald Trump über eine militärische Intervention der USA in Venezuela.

"China hält stets an dem Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder fest, lehnt eine externe Intervention in die inneren Angelegenheiten Venezuelas ab und fordert die internationale Gesellschaft auf, gute Bedingungen für das Land zu schaffen."

Hua Chunying, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums

"Die Venezolaner haben das Recht, sich frei und demokratisch auszudrücken."

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der Juan Guaidó unterstützt.

"Der einzige Unterschied zwischen Chile 1973 und Venezuela 2019 ist, dass die venezolanische Armee nicht wie jene in Chile durchsetzt ist von amerikanischen Söldnern. Deshalb wird es in Venezuela nie zu einem erfolgreichen Staatsstreich kommen."

Kapitalismuskritiker Jean Ziegler in der Luzerner Zeitung