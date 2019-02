Trump schlägt Malpass als Weltbank-Chef vor

Washington. US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge David Malpass als neuen Weltbank-Chef ernennen. Die Entscheidung für den Mitarbeiter im Finanzministerium solle am Mittwoch bekanntgegeben werden, berichtete "Politico" am Montag (Ortszeit). Weder beim US-Präsidialamt noch beim Finanzministerium waren zunächst Stellungnahmen zu bekommen.

Die Neubesetzung des Chefpostens bei der Weltbank war nötig geworden, nachdem der bisherige Chef Jim Yong Kim überraschend seinen Rücktritt zum 1. Februar angekündigt hatte. Die USA stellen traditionell den Chef der Weltbank.