US-Militär will offenbar bis Ende April aus Syrien abziehen

Auch dieser US-Soldat, der hier in der Nähe der Stadt Tall Tamr in Syrien patrouilliert, soll das Land bis Ende April verlassen. © afp Auch dieser US-Soldat, der hier in der Nähe der Stadt Tall Tamr in Syrien patrouilliert, soll das Land bis Ende April verlassen. © afp



Washington. Das US-Militär bereitet sich laut einem Medienbericht darauf vor, seine rund 2000 Soldaten in Syrien bis Ende April komplett abzuziehen. Ein wesentlicher Teil der Truppen solle das Land bereits Mitte März verlassen; der komplette Abzug solle bis Ende April vollzogen sein - sofern die Regierung von Präsident Donald Trump nicht ihren Kurs ändere, berichtete das "Wall Street Journal" am Donnerstag.

Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums wollte sich auf Anfrage nicht zum Zeitplan des Rückzugs äußern. Das "WSJ" berichtete unter Berufung auf amtierende und ehemalige Regierungsvertreter.





Trump hatte im Dezember angekündigt, die US-Soldaten in Syrien abzuziehen, was international massive Kritik auslöste und Sorgen vor einem Wiedererstarken der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) nährte. Einen offiziellen Zeitplan hat Trump bisher nicht vorgelegt.

Ein Abzug der US-Truppen würde die Kräfteverhältnisse in der Region verändern. So droht die Türkei, mit einer Offensive im Norden Syriens gegen die Kurdenmiliz YPG vorzugehen. Ankara sieht in ihr einen Ableger der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und hat sie als Terrororganisation eingestuft.

Gleichzeitig ist die YPG wichtigster syrischer Verbündeter der von den USA angeführten internationalen Koalition, die gegen den IS kämpft. Die Miliz würde bei einem Abzug des mächtigen Verbündeten unter starken Druck geraten. Trumps Regierung hat sich bisher nicht mit Ankara auf den Schutz der Kurden einigen können. Deren Vertreter haben deshalb ihre Kontakte mit Syriens Regierung wieder verstärkt.

Ein Kurden-Sprecher kritisierte am Freitag, ein US-Abzug bis Ende April würde Syriens Krise weiter verschärfen. Die USA hätten noch nicht ihr Ziel erreicht, den IS zu zerstören, erklärte Sihanok Dibo, führendes Mitglied des politischen Arms der von der YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF). Auch die mit Syriens Regierung verbündeten Truppen des Iran seien noch nicht zurückgedrängt worden.

Der IS hat den größten Teil seines früheren Herrschaftsgebietes in Syrien und im benachbarten Irak mittlerweile verloren. Die Dschihadisten kontrollieren nach Angaben der internationalen Anti-IS-Koalition nicht einmal mehr ein Hundertstel ihres früheren Herrschaftsgebietes. Von den großen Gebieten ihres "Kalifats" in Syrien und Irak halte die IS-Miliz inzwischen "weniger als ein Prozent", erklärte Generalmajor Christopher Ghika, Vize-Kommandant des US-geführten Militärbündnisses. Die Koalition und verbündete kurdische Truppen hätten "etwa 99,5 Prozent" des vom IS kontrollierten Territoriums erobert.

Verhandlungen mit IS-Kämpfern

Die Dschihadisten kontrollieren nur noch ein kleines Gebiet im Osten Syriens. Eine Offensive der SDF ist dort Berichten zufolge zuletzt zum Stillstand gekommen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, die internationale Anti-IS-Koalition verhandle mit den Extremisten über deren weiteres Schicksal. Das "Kalifat" hatte der IS 2014 ausgerufen. Zu Höchstzeiten umfasste es ein Gebiet, das in etwa der Größe Großbritanniens entsprach.