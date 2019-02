Prinzessin fordert Thailands Junta heraus

Bangkok. Mit dieser Nachricht hat wenige Wochen vor den Parlamentswahlen in Thailand wohl niemand gerechnet: Am Freitag kündigte Prinzessin Ubolratana, die älteste Tochter des 2016 verstorbenen Königs Bhumibol, ihre Kandidatur für das Amt der Premierministerin an. Das gab es in der langen Geschichte des südostasiatischen Königreichs noch nie. Die 67-Jährige ist im Volk sehr populär.

Mit ihrer Bewerbung stellt sich das Mitglied des Königshauses gegen Thailands Generäle, die seit einem Militärputsch 2014 an der Macht sind, und fordert den Chef der Militärjunta und amtierenden Premierminister Prayut Chan-O-Cha heraus, der ebenfalls seine Kandidatur bekanntgab. Der Putsch-General hatte einst versprochen, sich nach getaner Arbeit aus der Politik zurückzuziehen. Am Freitag gab der 64-Jährige - wie allgemein erwartet - jedoch bekannt, dass er Premierminister bleiben will, künftig allerdings für eine zivile Partei.





Ubolratana wird bei der Wahl am 24. März für die wirtschaftsliberale Partei Thai Raksa Chart, antreten, die der 2014 von den Streitkräften gestürzten Regierungschefin Yingluck Shinawatra nahesteht. Thailändische Medien sprachen von einer "Sensation". Offen blieb, ob Ubolratana ihren Bruder, Monarch Maha Vajiralongkorn, im Voraus über ihre Kandidatur informiert hat.