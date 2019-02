Kompromiss über 1,2 Mrd. Dollar für Grenze

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in El Paso erklärt Trump, dass er von Fortschritten bei einer Einigung im Budgetstreit nichts hören will. Er kann jede Einigung zunichte machen, indem er seine Unterschrift verweigert. © APAweb / AFP, Getty Images, Joe Raedle Bei einer Wahlkampfveranstaltung in El Paso erklärt Trump, dass er von Fortschritten bei einer Einigung im Budgetstreit nichts hören will. Er kann jede Einigung zunichte machen, indem er seine Unterschrift verweigert. © APAweb / AFP, Getty Images, Joe Raedle



Washington. Im US-Budgetstreit haben Republikaner und Demokraten eine Grundsatzeinigung erzielt. Ein Kongressmitarbeiter sagte, für die von US-Präsident Donald Trump geforderte Mauer sei kein Geld vorgesehen, sondern lediglich 1,37 Milliarden Dollar (1,21 Mrd. Euro) für das Aufstellen neuer Zäune entlang der Grenze.

Mit dem Geld könnten demnach rund 55 Meilen (89 Kilometer) gebaut werden. Umgesetzt werden soll dies in der Grenzregion des Rio-Grande-Tals im Süden des US-Bundesstaates Texas. Das Weiße Haus müsste einer Vereinbarung noch zustimmen. Allerdings verlangt Trump für den von ihm geforderten Grenzwall viel mehr Geld - 5,7 Milliarden Dollar (fünf Milliarden Euro).

Frist für einen Etat-Kompromiss läuft am Freitag ab =

An Details zur grundsätzlichen Einigung wird noch gearbeitet. Einzelheiten nannten die Unterhändler der Republikaner und der Demokraten nicht, die Gespräche gingen weiter.

US-Präsident Donald Trump sagte bei einem Wahlkampfauftritt in El Paso im US-Staat Texas, man habe ihn kurz vor der Veranstaltung informiert, dass es Fortschritte in den Gesprächen gebe. Er wisse aber nicht, was genau damit gemeint sei. "Ich habe ihnen gesagt, dass ich es nicht hören will", sagte Trump. Er habe die Wahl gehabt, weiter zuzuhören oder vor seine Anhänger in Texas zu treten - und er habe sich für Letzteres entschieden. "Vielleicht gibt es Fortschritte, vielleicht nicht", sagte er. "Wahrscheinlich werden wir gute Nachrichten haben, aber wer weiß."

Trump müsste einer Vereinbarung der Unterhändler zustimmen. Bis die Details vorliegen und klar ist, ob der Präsident eine ausgehandelte Einigung unterstützt, ist die Sache noch nicht ausgestanden.

Die Mauer im Hintergrund des Budgetstreits

Hintergrund des Budgetstreits ist eine heftige Auseinandersetzung über die Finanzierung einer Grenzmauer zu Mexiko. Trump hatte dafür mehr als fünf Milliarden Dollar gefordert, was die Demokraten aber ablehnten. Ohne deren Stimmen ist ein Beschluss im US-Kongress aber nicht möglich.

Der Streit hatte zu einem Stillstand von Teilen der US-Regierung geführt. Mit einer Dauer von fünf Wochen war es der längste "Shutdown" in der Geschichte der USA. Ende Jänner hatten sich Demokraten und Republikaner im Kongress sowie der Präsident zunächst nur auf einen Übergangsetat von drei Wochen geeinigt. In dieser Frist - die am 15. Februar ausläuft - soll ein Kompromiss gefunden werden. Am Wochenende hatten Unterhändler noch geklagt, die Gespräche seien ins Stocken geraten. Damit waren die Sorgen vor einem erneuten "Shutdown" zunächst gewachsen.

Wenn bis Freitag kein Etat unter Dach und Fach gebracht wird, droht zahlreichen Bundeseinrichtungen wie schon kürzlich eine erneute Budgetsperre. Selbst wenn sich Republikaner und Demokraten im Kongress auf ein Budgetgesetz einigen, kann Trump es blockieren, indem er seine Unterschrift verweigert.