Trudeaus Glanz verblasst

Ottawa. Auf internationaler Bühne gilt Justin Trudeau als Lichtgestalt. Der kanadische Premierminister ist eloquent und charmant, er legt Bedacht auf seine fortschrittliche Agenda und seine jugendlich-flotte Aura. Trudeau sieht sich als Gegenpol zu Donald Trump, dem polternden Präsidenten des Nachbars USA.

Doch Trudeaus internationaler Glanz färbt nur noch bedingt auf seine Popularität zu Hause ab. Gut ein halbes Jahr vor der Parlamentswahl im Oktober ist seine Wiederwahl keineswegs gesichert: In den meisten aktuellen Umfragen liegen Trudeaus Liberale gleichauf mit den oppositionellen Konservativen, auch seine persönlichen Werte sind bestenfalls noch mittelprächtig.





Nun ist Trudeau auch noch in einen handfesten Skandal verstrickt, der ihn zusätzlich angreifbar macht und eine mögliche zweite Amtszeit des Regierungschefs akut gefährden könnte. Im Raum stehen Vorwürfe von Lobbyismus und Günstlingswirtschaft sowie mögliche ethische Verfehlungen des Premiers beziehungsweise seiner Mitarbeiter in der Staatskanzlei in Ottawa.

Konkret geht es um einen Vorfall im Herbst, den nun die Zeitung "Globe and Mail" publik gemacht und der sich zur bisher größten politischen Krise Trudeaus ausgeweitet hat. Seine Ex-Justizministerin Jody Wilson-Raybould trat deswegen am Dienstag im Streit mit Trudeau von ihren Regierungsämtern zurück. Der Ethikbeauftragte Kanadas leitete ein Untersuchungsverfahren gegen Trudeau ein.

Die Institution SNC-Lavalin

Laut der Zeitung sollen Mitarbeiter Trudeaus im vergangenen Jahr Wilson-Raybould gedrängt haben, einen Strafprozess gegen die skandalumwitterte kanadische Baufirma SNC-Lavalin wegen Betrugs und Bestechung abzuwenden. Nachdem die Ministerin abgelehnt habe, entsprechenden Druck auf die ihr unterstellten Staatsanwälte auszuüben, sei sie im Jänner schließlich auf den weniger einflussreichen Posten als Veteranenministerin abgeschoben worden.

SNC-Lavalin ist in Kanada eine Institution und größte Baufirma des Landes. Sie steht aber schon seit Jahren wegen Bestechungsvorwürfen in Millionenhöhe am Pranger. Die Firma sitzt in der Provinz Quebec, in der Trudeau seinen Wahlkreis hat, und der bei der Wahl laut eine entscheidende Bedeutung zukommen dürfte. Derzeit steckt das Unternehmen, das in Kanada rund 10.000 Mitarbeiter beschäftigt, in der Krise.

Ein drohender Schuldspruch für SNC-Lavalin wegen Betrugs hätte laut kanadischem Recht zur Folge, dass die Firma für zehn Jahre von allen öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen wäre, was tausende Entlassungen in Québec nach sich ziehen würde.