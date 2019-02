"Das ist alles eine Maskerade"

Martin Fayulu will nicht aufgeben. © apa/afp/Tony Karumba Martin Fayulu will nicht aufgeben. © apa/afp/Tony Karumba



Kinshasa. Die Wahlen im Kongo waren hoch umstritten. Bei den Parlaments- und Provinzwahlen holte sich die Regierungspartei "Gemeinsame Front für den Kongo" (FCC) laut Wahlkommission die meisten Sitze. Das wird schwer angezweifelt - ebenso wie das Ergebnis der Präsidentenwahl. Das Votum hat laut Wahlkommission Felix Tshisekdi gewonnen - doch gibt es Berichte darüber, dass er mit Joseph Kabila, der von 2001 bis Anfang 2019 Präsident war und nun nicht mehr zur Wahl antreten durfte, eine Machtteilung abgesprochen hat. Tshisekedis Sieg wurde auch vom Verfassungsgerichtshof bestätigt. Internationalen Medien wurden Daten aus der Wahlkommission als auch von der katholischen Kirche, die das Votum im ganzen Land beobachtet hat, zugespielt. Diese Dokumente belegen, dass tatsächlich der Oppositionelle Martin Fayulu die Wahl mit rund 60 Prozent der Stimmen gewonnen hat. Der frühere Ölmanager weigert sich, das Ergebnis zu akzeptieren. Der "Wiener Zeitung" gab er nun ein Interview, in dem er darlegt, wie er gegen das Wahlergebnis vorgehen will.

"Wiener Zeitung": Herr Fayulu, wo befinden Sie sich derzeit und womit beschäftigen Sie sich?

Martin Fayulu: Ich bin in Kinshasa in meinem Büro und bereite mich auf die nächsten Schritte vor, nachdem ich nun einen Brief an die Afrikanische Union geschrieben habe. Ich habe eine Tour durch das Land vorbereitet, die am Donnerstag losgehen wird. Ich werde in die Provinz Nord-Kivu reisen, in die Stadt Butembo und dann nach Goma. Danach nach Kikwit in West-Kongo und weiter nach Mathadi.



Empörung herrscht bei Fayulus Anhängern. © apa/afp/John Wessels Empörung herrscht bei Fayulus Anhängern. © apa/afp/John Wessels



Was versprechen Sie sich von dieser Tour?

Ich will die Kongolesen treffen, die mich gewählt haben und ihnen versichern, dass ihre Wählerstimmen nicht verloren sind und dass ich alles unternehmen werde, um dem kongolesischen Volk zum Sieg zu verhelfen.

Warum haben Sie sich mit einem Brief an die Afrikanische Union gewandt?

Weil die Afrikanische Union gesagt hat, dass es ernsthafte Zweifel an den Wahlergebnissen gibt. Die Afrikanische Union hatte damals vorgeschlagen, eine hochrangige Delegation zu schicken, um alle Akteure an einen runden Tisch zu setzen und eine effektive Lösung zu suchen. Doch die Afrikanische Union hat diese Reise verschoben. Deswegen habe ich sie jetzt noch einmal gebeten, eine Kommission einzurichten, die die Wahlergebnisse verifiziert und prüft, wer die Präsidentschafts- sowie die Abgeordnetenwahlen wirklich gewonnen hat. Denn die Ergebnisse der Wahlkommission sind auf allen Ebenen nicht korrekt. Sie wurden fabriziert. Wenn die AU der Ansicht ist, dass sich die Wahlüberprüfung nicht so einfach und schnell bewerkstelligen lässt, dann schlage ich vor, die Wahlen im Kongo in sechs Monaten zu wiederholen.

Aber ist es denn nun die Aufgabe der AU, die Wahlergebnisse zu prüfen und die Wahlen eventuell sogar zu annullieren?

Wenn es nicht ihre Aufgabe ist, warum hat sich die Afrikanische Union dann an das kongolesische Verfassungsgericht mit der Forderung gewandt, die Veröffentlichung der Wahlergebnisse zu suspendieren? Es ist Aufgabe der AU, für Frieden auf dem Kontinent zu sorgen.

Sollte es in sechs Monaten zu Neuwahlen kommen - gäbe es dann eine Chance auf einen glaubwürdigen, fairen und demokratischen Wahlprozess?

Das ist eine gute Frage. Um dafür zu sorgen, müsste man alle Akteure mit einbeziehen: die AU, die Vereinten Nationen, und alle Partner des Kongos, um einen Weg zu finden, wie man die Wahlkommission auflöst. Wir müssten uns an unsere befreundeten afrikanischen Staaten wenden, die eine Wahlkommission haben, um uns als Berater zu helfen. Dasselbe gilt für das Verfassungsgericht. Das sind alles politische Verhandlungen, denn unsere Verfassungsrichter sind nicht fähig. . . Sie stehen alle im Dienste von Kabila. Alle diese Richter müssen ausgetauscht werden. Deswegen habe ich um sechs Monate gebeten, weil wir überall Weichen stellen müssen. Wir benötigen bis dahin eine Übergangsregierung ohne Politiker, die das Land voranbringen kann. All das muss im Rahmen der AU diskutiert werden. Die internationale Gemeinschaft könnte dafür Pate stehen oder die Diskussion finanzieren.

Und Sie denken, sechs Monate reichen aus, all die politischen Gremien zu reorganisieren? Gibt es überhaupt noch genügend Geld, eine Neuwahl durchzuführen?

Wir haben die vergangene Wahl auch ohne die Hilfe der internationalen Gemeinschaft durchgeführt. Wir sprechen hier von 300 bis 400 Millionen Dollar, die eine solche Wahl kosten. Wenn die internationale Gemeinschaft aushilft, kann man sich das leisten. Zudem wurden in manchen Landesteilen die Wahlen noch nicht abgehalten, dort wurden also Gelder nicht ausgegeben, die noch zur Verfügung stehen. Wenn wir im Zuge der Diskussion zu der Schlussfolgerung kommen, dass sechs Monate nicht ausreichen, dann kann man auch sieben oder acht Monate veranschlagen. Aber wenn wir uns heute alle gemeinsam für eine Neuwahl entschließen und sich die internationale Gemeinschaft dafür ausspricht, dann hat die kongolesische Bevölkerung eine echte Chance, dass ihre Stimmen gehört werden. Das Volk kann nicht mit diesen Abgeordneten beziehungsweise mit einem Präsidenten leben, der ernannt, aber nicht gewählt wurde. Unser Land steckt ohnehin schon in einer Krise - und wenn wir diese Krise jetzt ignorieren, dann wird sie in einigen Monaten oder einem Jahr zu uns zurückkommen.

Hat die internationale Gemeinschaft Ihrer Meinung nach die Glaubwürdigkeit der Wahl und des demokratischen Prozesses geopfert für eine Stabilität, die nur arrangiert wurde?

Es ist ein Fehler zu glauben, mit diesem Arrangement kann man Stabilität erzeugen. Es gibt keine Stabilität, solange ein Großteil der Bevölkerung jemanden gewählt hat und der dann nicht Präsident wird. Dasselbe gilt für die Abgeordneten: Die Menschen wissen doch, wen sie gewählt haben, finden diese Person aber dann nicht im Parlament wieder. Die internationale Gemeinschaft bevorzugt es nun, Tshisekedi im Präsidentenamt zu haben, der nicht einmal 18 Prozent der Stimmen erhalten hat - und das soll Stabilität garantieren? Das ist nur eine hypothetische Stabilität. Die Kongolesen wissen, was Widerstand ist - auch, was passiver Widerstand ist - und ich denke nicht, dass uns dieses Arrangement Stabilität bringt.

Wir sehen bereits in vielen Landesteilen eine Zunahme der Gewalt und Konflikte in den vergangenen Wochen seit den Wahlen. Ist dies bereits ein Anzeichen für die Destabilisierung?

Diese Konflikte sind manipuliert und instrumentalisiert von Personen an der Macht. Das ist bereits der Beginn der Krise, weil die Mächtigen, die diese Konflikte provoziert haben, immer noch an den Schalthebeln sitzen. Die Verkündigung der Wahlergebnisse war bereits verheerend für die Kongolesen, und es gibt leider auch immer Leute, die aus dieser Situation Profit schlagen, um den Kongo weiter zu destabilisieren.

Im März sollen die Wahlen in einigen Landesteilen, wo die Durchführung bislang aus Sicherheitsgründen nicht möglich war - also in Yumbi, Beni, Butembo -nachgeholt werden. Bereiten Sie sich darauf vor?

Ob dort Wahlen stattfinden werden, wird sich zeigen. Wir denken ja jetzt schon, dass der ganze Prozess nicht korrekt verlaufen ist. Wir haben bereits gesehen, dass der Wahlprozess nicht eingehalten wird und die Menschen um ihre Stimmen betrogen werden. Die ganze Wahl wurde nur veranstaltet, um Kabila zu helfen, jemanden nach seinem Dünken zu ernennen. Die Kongolesen müssen sich also fragen, warum sie im März nochmals wählen, wenn am Ende die Gewinner ohnehin wieder ernannt werden.

Der neue Präsident Tshisekedi, der sein Amt bereits angetreten hat, hat nun vorgeschlagen, eine Regierung der Einigkeit zu etablieren. Werden Sie dazu beitragen?

Mir ist nicht klar, was er mit Einigkeit meint. Er selbst befindet sich in einer Koalition mit Kabila. Das ist doch alles eine Maskerade! Er selbst hat gar keine Kontrolle über die Situation. Wenn jetzt im Parlament Koalitionsverhandlungen stattfinden, um eine Mehrheit zu finden, dann ist das ganz normal, so ist das in Deutschland ja auch. Aber ich frage mich, welchen Sinn das nun macht. Denn Tshisekedi hat im Parlament keine Mehrheit, die hat Kabilas Lager und Kabila kann alles kontrollieren.

Wenn es nun nicht zu Neuwahlen kommen wird, was werden Sie dann unternehmen?

Ich werde meine Aktivitäten fortsetzen, denn ich bin der von den Kongolesen gewählte Präsident. Ich betrachte mich als Präsident, auch wenn ich derzeit effektiv kein Amt habe. Die Kongolesen haben Vertrauen in mich, und ich werde mit dieser Debatte fortfahren, um eine bessere Lösung für unser Land zu finden. Deswegen gehe ich jetzt auf Tour: Ich will den Wählern danken und ihnen versichern, dass ich weiter kämpfen werde. Wir haben im Kongo eine große Kultur des Widerstandes - und meiner wird ein Widerstand der Bürger sein, ohne Provokation und ohne Gewalt. Denn laut Verfassung ist das kongolesische Volk der Souverän. Und das Volk hat gewählt. Dessen Entscheidung muss in einer Demokratie respektiert werden. Denn die Kongolesen haben in ihrer Wahlentscheidung auf eine glaubwürdige Alternative zum Regime Kabilas gesetzt. Doch bis jetzt ist Kabilas System an der Macht. Er hat sich lediglich eine Maske aufgesetzt.