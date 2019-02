Handelsgespräche gehen in die Verlängerung

Peking/Washington. China und die USA werden ihren Handelsstreit nicht innerhalb der selbst gesetzten Frist bis zum 1. März beilegen. "Beide Seiten werden weiter an allen offenen Fragen arbeiten, über die Frist zum 1. März 2019 für die Erhöhung der Zehn-Prozent-Zölle auf bestimmte aus China eingeführte Waren hinaus", sagte am Freitag Sarah Sanders, Sprecherin des Weißen Hauses.

Die größten Volkswirtschaften der Welt vereinbarten weitere Gespräche in der kommenden Woche. US-Finanzminister Steven Mnuchin, unter dessen Leitung die US-Delegation verhandelt, sprach nach einer zweitägigen Verhandlungsrunde am Freitag von "produktiven" Unterredungen. Chinas Präsident Xi Jinping betonte, es habe "wichtige Fortschritte" gegeben. Der chinesische Staatschef wünschte sich, dass alle weiter hart arbeiten, damit eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung geschlossen werden könne.





Zuvor war in Peking eine neue Verhandlungsrunde zu Ende gegangen. Bei einem der Hauptkritikpunkte von US-Präsident Donald Trump signalisiert China Zugeständnisse. Peking hat Insidern zufolge ein Ende marktverzerrender Subventionen der heimischen Industrie zugesagt. Details, wie dieses Ziel erreicht werden solle, seien jedoch nicht vorgelegt worden, sagten drei mit den Handelsgesprächen vertraute Personen.

Bei den US-Unterhändlern sei die Ankündigung daher auf Skepsis gestoßen, die Subventionsregelungen in Einklang mit den Vorschriften der Welthandelsorganisation (WTO) zu bringen.

140 Milliarden Euro Plus

Am 1. März endet offiziell ein 90-tägiger "Waffenstillstand", den beide Seiten beim G20-Gipfel Anfang Dezember vergangenen Jahres in Argentinien vereinbart hatten. Die USA haben mit neuen Strafzöllen gedroht, sollte es bis dahin keine Einigung geben. Die Sonderzölle auf Importe aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar könnten dann nach den Plänen Washingtons von derzeit 10 auf 25 Prozent erhöht werden.

Trump deutete zuletzt jedoch an, dass die Frist auch für eine Weile aufgeschoben werden könnte, wenn eine Übereinkunft nahe sei. Unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Personen heißt es, dass die US-Regierung einen Aufschub um 60 Tage in Erwägung ziehe.

Gegenüber den EU-Ländern droht der US-Präsident noch immer mit Sonderzöllen auf europäische Autos; fällig sind diese bereits bei Stahl (25 Prozent) und Aluminium (zehn Prozent). Der Exportüberschuss der EU-Länder im Handel mit den USA hat sich 2018 ungeachtet Trumps Kritik deutlich erhöht. Die EU-Exporte in die USA wuchsen im vergangenen Jahr auf gut 406 Milliarden Euro, die Importe lagen bei knapp 266 Milliarden Euro. Jene 140 Milliarden Euro Plus bedeuten eine Steigerung von 17 Prozent im Vergleich zu 2017. Allein der deutsche Exportüberschuss gegenüber den USA summierte sich im vorigen Jahr auf rund 49 Milliarden Euro.

Deutschland ist das EU-Land mit dem größten Handelsbilanzüberschuss auf dem Weltmarkt, hier steht ein Plus von knapp 233 Milliarden Euro zu Buche. Österreich wies laut Eurostat einen Abgang von 7,7 Milliarden Euro aus. Insgesamt zeigt sich bei 18 EU-Ländern ein Defizit in ihrer Handelsbilanz. Am größten ist dieses im Vereinigten Königreich mit Minus 160 Milliarden Euro.