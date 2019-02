Amazons Rückzug aus New York zeige: "Alles ist möglich"

Ocasio-Cortez feiert Amazons Rückzug als Sieg . © afp/Ngan Ocasio-Cortez feiert Amazons Rückzug als Sieg . © afp/Ngan



New York. Die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez feierte Amazons Entscheidung, in New York doch kein zweites Hauptquartier zu errichten, auf Twitter als "großen Sieg". Das zeige, dass "alles möglich sei: Heute haben normale, engagierte New Yorker und ihre Nachbarn Amazons unternehmerische Gier erfolgreich die Stirn geboten", schrieb Ocasio-Cortez.

Tatsächlich erklärte Amazon, der lokale Widerstand habe zur Entscheidung des Rückzugs geführt. Beobachter schreiben den organisierten Gemeindeaktivisten dem Einflussbereich des immer stärker werdenden linken Flügels der Demokraten zu - Aushängeschild ist auch hier Shootingstar Ocasio-Cortez. Die Reaktionen auf die Entscheidung von Amazon lassen aber die US-Metropole gespalten zurück. Erleichtert sind diejenigen, die höhere Mieten und einen Verkehrsinfarkt befürchteten - verärgert jene, die sich von der Ansiedlung des US-Onlinekonzerns neue Jobs versprachen.





In Long Island City am Fuße des East River wollte Amazon ebenso wie in Arlington nahe der Hauptstadt Washington ein neues Hauptquartier errichten. Insgesamt sollten an beiden Standorten 50.000 neue Jobs entstehen. Nach heftigen Protesten von Lokalpolitikern und Anwohnern aufgrund von über drei Milliarden Dollar an Subventionen strich der Onlinehändler nun "enttäuscht" seine Pläne für New York. An Arlington will der Konzern festhalten.

Die Amazon-Pläne waren vom New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio und vom Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, unterstützt worden.

"Ich denke nicht, dass es die Jobs gewesen wären, die die Menschen hier brauchen", erklärte dagegen eine Anwohnerin. Carlos Dall’Orso, der im Viertel einen Fahrradladen betreibt, hätte sogar von den vielen neuen Amazon-Mitarbeitern in Long Island City profitieren können. Aber auch er verzichtet lieber. "Als jemand, der im Einzelhandel arbeitet, kann ich nicht viel Nettes über Amazon sagen", sagt er. "Amazon bringt den Einzelhandel um. Wenn der erstmal weg ist, werden sie den Preis kontrollieren und dann werden sie nicht mehr günstig sein."

Doch es gibt auch enttäuschte Gesichter. "Denken Sie nur an all die Jobs in der Infrastruktur und Technologie", sagte David Katzen, der vor Ort eine Baufirma besitzt. Hinzu komme die Instandhaltung der Firmengebäude. "All diese Jobs sind futsch."