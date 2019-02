Wohin mit den Dschihadisten?

Diese zwei Frauen sind aus dem Kessel, in dem die letzten IS-Kämpfer zusammengedrängt sind, geflüchtet. © afp/Bulent Kilic Diese zwei Frauen sind aus dem Kessel, in dem die letzten IS-Kämpfer zusammengedrängt sind, geflüchtet. © afp/Bulent Kilic



Washington/Brüssel/München. Tot ist es noch nicht, das "Kalifat", aber es liegt in den letzten Zügen. Die gefürchteten Extremisten des IS kämpfen, zusammengedrängt auf einem halben Quadratkilometer, im ostsyrischen Dorf Baghuz. Sie sehen sich einer kurdisch-arabischen Übermacht gegenüber und einer US-amerikanischen Regierung, die die Sache lieber heute als morgen für immer erledigt haben möchte. Die USA würden mit ihren Verbündeten daran arbeiten, "die Reste des IS zur Strecke zu bringen, wo immer und wann immer sie ihre Fratzen erheben", erklärte US-Vizepräsident Mike Pence auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Dort herrschte Übereinstimmung, dass der IS in Zukunft zu bekämpfen sein werde, auch wenn die Terrorvereinigung kein eigenes Territorium mehr für sich beanspruchen kann. Washington spielt den Ball an seine Verbündeten weiter. Der US-Sonderbeauftragte für Syrien, James Franklin Jeffrey, meinte in München, der IS werde weiter ein Problem sein. Doch nun sollten sich auch andere darum kümmern.





Hoffnungslose Lage

Die anderen, das sind derzeit kurdische Kämpfer, die in den sogenannten SDF-Einheiten gegen die Islamisten vorgehen. Die Gefechte sind verlustreich, die letzten IS-Schergen leisten zähen Widerstand. Einige hundert sind es noch. Sie kämpfen mit dem dem Rücken zur Wand, haben nichts mehr zu verlieren. Das Areal, das sie verteidigen, ist vermint und untertunnelt. Die Verteidiger versuchen, ihren Untergang durch Selbstmordanschläge zu verzögern. Zudem verwenden sie Zivilisten als lebende Schutzschilde.

Vielen IS-Kämpfern ist die Hoffnungslosigkeit ihrer Situation klar, sie versuchen, durch die eigenen Linien zum Gegner überzulaufen. Wer dabei von den eigenen Leuten erwischt wird, wird an die Wand gestellt. Laut einem Sprecher der kurdisch-arabischen Koalition gibt es eine Spaltung zwischen syrischen und ausländischen IS-Milizionären. Die Syrer wollen sich ergeben, die Ausländer - vor allem Iraker, Türken, Ägypter, Libyer und Dschihadisten aus verschiedenen europäischen Ländern - wollen bis zum bitteren Ende kämpfen.

Tausende IS-Kämpfer wurden getötet, einige sind entkommen. Die große Frage ist, was man mit denen machen soll, die in Gefangenschaft geraten sind. Allein im kurdisch kontrollierten Nordsyrien sitzen 800 ausländische IS-Kämpfer in Lagern ein. Dazu kommen 700 Ehefrauen und 1500 Kinder, die ebenfalls interniert werden. Die Kurden wollen die ausländischen IS-Gefangenen auf keinen Fall ziehen lassen. Es handle sich bei ihnen um "tickende Zeitbomben", so ein Sprecher.