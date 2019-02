US-Präsident Trump empfängt Kanzler Kurz im Weißen Haus

Washington/Wien. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz reist am Dienstag in die USA, um dort Präsident Donald Trump zu treffen. Es handelt sich um den ersten Empfang für einen österreichischen Regierungschef im Weißen Haus seit 13 Jahren.

Der Besuch sei "überfällig", räumte US-Botschafter Trevor Traina im Vorfeld der Visite ein. Unter Trumps Vorgänger Barack Obama gab es keine Kontakte auf höchster Ebene, für Irritationen sorgten immer wieder Enthüllungen über US-Spionageaktivitäten in Österreich. Trotz Kritik an Trumps Außenpolitik kam es unter der türkis-blauen Regierung zu einer Intensivierung der Kontakte mit mehreren Ministerbesuchen in den USA.

Österreich und die USA seien "in vielen Bereichen auf einer Wellenlänge", betonte Außenministerin Karin Kneissl zuletzt. US-Außenminister Mike Pompeo wird am Dienstagabend der erste Gesprächspartner des Kanzlers in Washington sein.

Höhepunkt der Visite soll das Treffen mit US-Präsident Trump werden, das am Mittwoch um 13.50 Uhr Ortszeit (19.50 Uhr MEZ) im Oval Office stattfindet. Nach dem für 20 Minuten angesetzten Vieraugengespräch soll der Kanzler in größerer Runde auch das "Kernteam" Trumps treffen, darunter den Nationalen Sicherheitsberater John Bolton.

Kurz hatte bereits im Herbst mit Bolton telefoniert, um den Besuch vorzubereiten. "Ich glaube, dass es eine gute Chemie zwischen dem Präsidenten und dem Kanzler geben wird", sagte Traina. Kurz repräsentiere "die Zukunft Europas als ein junger, verantwortungsvoller, nüchterner politischer Führer auf dem Kontinent, der wahrscheinlich eine lange Zukunft haben wird". Zudem sei Österreich ein stabiles Land in Mitteleuropa, einer Region, der die USA in der jüngsten Vergangenheit nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt hätten.

Am Mittwochabend will Traina den Kanzler auch zu einem privaten Abendessen mit der einflussreichen Präsidententochter Ivanka Trump und ihrem Ehemann Jared Kushner in deren Haus begleiten.

"Hoffen auf langweiligen Tag"

Der Besuch wurde über mehrere Monate vorbereitet. Wie aus Diplomatenkreisen verlautete, fiel ein erster Termin dem Regierungsstillstand in den USA ("Shutdown") zum Opfer. Nachdem Trump am Freitag im Streit um den Mauerbau den nationalen Notstand ausgerufen hat, ist die innenpolitische Lage weiterhin äußerst gespannt. "Wir hoffen auf einen langweiligen Tag", sagte Traina mit Blick auf die politischen Verpflichtungen Trumps am Tag des Kanzlerbesuchs.

Im Vorfeld der Visite waren beide Seiten bemüht, ihre politischen Differenzen in den Hintergrund zu spielen. Es gebe zwar Differenzen, etwa beim Multilateralismus und der Klimapolitik, doch diene der Besuch dazu, "die guten bilateralen Beziehungen zu stärken", hieß es aus dem Bundeskanzleramt.

Für die frühere Botschafterin in Washington, Eva Nowotny, ist offen, ob es überhaupt ein fundiertes politisches Gespräch zwischen Kurz und Trump geben werde. "Bei Trump muss man hoffen, dass er weiß, wo es (Österreich) ist", so Nowotny. "Man muss davon ausgehen, dass er über sich selbst redet. Er ist ein großer Selbstdarsteller."

Nowtny geht davon aus, "dass Kurz daran interessiert sein wird, Schönwetter zu machen". Trump sei nämlich "offen für jede Art von Schmeichelei. Das ist ein Hebel, den er (Kurz) ansetzen kann". Sie riet den Kanzler aber auch, im Gespräch mit Donald Trump "klar und dezidiert" zu sagen, "wo wir stehen".

Kurz, der für seine israelfreundliche Haltung auch in den USA viel Anerkennung bekommen hat, wird am Mittwoch auch den Präsidenten des American Jewish Committee, David Harris, treffen. Für Donnerstag sind Gespräche mit der Präsidentin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, und Weltbank-Präsidentin Kristalina Georgiewa geplant.