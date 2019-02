"Entscheiden unsere Budgetfragen selbst"

Der "politische Führer eines pittoresken Alpenlandes" bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. © apa/Tatic Der "politische Führer eines pittoresken Alpenlandes" bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. © apa/Tatic



Washington. Angesichts der belasteten Beziehungen zwischen Washington und der EU ist US-Präsident Donald Trump der Ansicht, in Kanzler Sebastian Kurz einen neuen Ansprechpartner gefunden zu haben. Trump habe Kurz eine Botschaft an die EU mitgegeben und hoffe, "dass der Kanzler eine Antwort organisieren kann", sagte US-Botschafter Trevor Traina nach dem Treffen der beiden im Weißen Haus.

"Der Präsident sprach mit dem Kanzler, als ob er mit Europa spräche", berichtete Traina von der Zusammenkunft. "Der Kanzler sprach heute im Namen der gesamten EU." Es wären nicht nur Höflichkeiten ausgetauscht worden, Trump habe den Kanzler "ernst genommen" und ein "wirkliches Gespräch" mit ihm geführt. "Der Präsident war sehr offen, was seine Frustration im Umgang mit der EU betrifft", so Traina mit Blick auf den schwelenden Handelsstreit, in dem die USA mit Strafzöllen gegen Autoproduzenten drohen. Trump hoffe, dass Kurz "das Gespräch mit nach Europa nehmen und es dort verbreiten wird".

Verständnis für US-Anliegen

Kurz äußerte vor Journalisten Verständnis für die US-Anliegen, wies aber auf die österreichischen Positionen hin. "Ich glaube, dass die US-Administration ein Interesse an guten Beziehungen hat, aber in vielen Sachfragen sind wir unterschiedlicher Meinung", ließ der Kanzler wissen. Bei Themen, die Trump wichtig erscheinen, sei dieser "unglaublich direkt, klar", sagte Kurz.

Trump sei im Gespräch so gewesen, wie er medial wahrgenommen werde, berichtete Kurz von seinem ersten Treffen mit dem Amerikaner. "Überraschungen gab es keine." US-Medien porträtierten Kurz als Migrationshardliner und Kritiker der deutschen Kanzlerin Merkel, die als politische Intimfeindin Trumps gilt.

Kurz berichtete auch, dass Trump den Wunsch nach höheren Verteidigungsausgaben durch Österreich geäußert hatte. Mit Verweis auf die Neutralität habe er dem US-Präsidenten dann "sehr klar gemacht, dass wir seine Haltungen respektieren, aber dass wir unsere Budgetfragen schon selbst entscheiden". Kurz räumte ein, dass Nato-Mitglieder "für Teile unserer Sicherheit, insbesondere im Kampf gegen den Terrorismus (. . .) einen Beitrag leisten". "Ein Wort des Dankes ist da kein Fehler."

Im Handelsstreit stellte sich Kurz klar hinter EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, dessen Verhandlungen mit den USA er "sehr positiv" sehe. "Ich hoffe, dass wir hier schnell eine Lösung finden", so Kurz, der bei den geltenden Handelsregeln Reformbedarf sieht. So sei es "absurd", dass China als bald größte Wirtschaftsmacht der Welt bei der Welthandelsorganisation immer noch als Entwicklungsland geführt werde. Auf das Handelsthema habe er bei dem Besuch deshalb "stark fokussiert", weil Autozölle über die Zulieferindustrie auch Österreich treffen und "in der Sekunde" Jobs kosten würden.