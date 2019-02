Trump, Kim und die Suche nach Konkretem

Der vietnamesische Maler Tran Lam Binh malte Porträts von Trump und Kim. © apa/afp/Manan Vatsyayana Der vietnamesische Maler Tran Lam Binh malte Porträts von Trump und Kim. © apa/afp/Manan Vatsyayana



Hanoi/Wien. (klh) Die große Weltpolitik ist kommende Woche in Vietnams Hauptstadt zu Gast, und das zeigt sich schon in den engen, quirligen Gassen der Hanoier Innenstadt. An den Wänden vieler Lokale hängen Poster von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong-un, an den Verkaufsständen kann man auch Gemälde oder T-Shirts mit den Konterfeis der beiden Staatschefs erwerben. Und ein Friseur berichtete der Nachrichtenagentur Reuters, dass er Kunden gratis die Haare schneiden würde - wenn sie nach einer Frisur im Trump- oder Kim-Stil verlangen würden.

Es hat eine gewisse Symbolik, dass das zweitägige Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim, das am Mittwoch beginnt, ausgerechnet in Vietnam stattfindet - einem Staat, mit dem sich die USA im Krieg befanden und mit dem sie mittlerweile wieder normale Beziehungen führen, wovon zahlreiche gegenseitige Staatsbesuche zeugen.





Auch im Korea-Krieg von 1950 bis 1953 standen sich US-amerikanische und nordkoreanische Soldaten gegenüber - bis heute gibt es keinen Friedensvertrag. Dass bald ein derartiger Vertrag zustande kommen soll, war schon beim letzten Gipfeltreffen von Trump und Kim im Juni vergangenen Jahres in Singapur Thema.

Allerdings ist die Lage mit Nordkorea für die USA in vielen Bereichen eine ganz andere, als sie es mit Vietnam je war. Denn erstens hat sich - das noch immer kommunistisch regierte - Vietnam der Welt geöffnet, während Nordkorea sich isoliert hat. Und zweitens hat Vietnam im Gegensatz zu Nordkorea nie Atomwaffen entwickelt.

Die abgeschottete Diktatur besitzt Atombomben und kann nach eigenen Angaben mittlerweile die USA mit Raketen erreichen, die mit Atomsprengköpfen bestückt sind. Beim letzten Gipfel in Singapur hat zwar Nordkorea im Abschlussdokument die Zusage gemacht, "auf eine vollständige Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel hinzuarbeiten". Diese Formulierung ist aber sehr vage und kann von den Nordkoreanern auch dahingehend interpretiert werden, dass die in Südkorea stationierten US-Soldaten abziehen müssen. Außerdem wurde darauf verzichtet festzulegen, bis wann und wie Nordkoreas Abrüstung erfolgen soll.

Diese offenen Punkte könnten nun beim Hanoier Gipfel Thema sein. Bisher war es aber die Taktik von Kim, bei seinen Ankündigungen nicht allzu konkret zu werden.

Ernteausfälle in Nordkorea

Trump hat nun im Vorfeld des Treffens eine Lockerung der Sanktionen gegen Nordkorea in Aussicht gestellt - dafür müsste aber die Gegenseite "etwas Bedeutsames" leisten. Bisher haben die USA die vollkommene Denuklearisierung Nordkoreas zur Bedingung einer Aufhebung der Sanktionen gemacht. Nun könnte Trump von dieser Haltung abrücken.

Tatsächlich ist eine Aufweichung der Sanktionen das stärkste Lockmittel, das Trump besitzt, um Kim zu Zugeständnissen zu bewegen. Nordkoreas junger Diktator will nämlich sein verarmtes Land modernisieren.

Welch weiten Weg Nordkorea hier noch zu gehen hat, zeigen aber jüngste Meldungen. Denn offensichtlich hat Nordkorea in einem Brief an die UNO vor einer Hungerkrise gewarnt. Nach Ernteausfällen hat das Land demnach die Essensrationen für die Bevölkerung gekürzt rund und braucht 1,4 Millionen Tonnen Lebensmittel. Als Gründe für die Ernteausfälle nannte Nordkorea hohe Temperaturen, Dürreperioden, Fluten - und die Sanktionen.