Europäisch-arabische Premiere

Afrikanischer Migrant in Catania. Vor allem die nordafrikanischen Staaten sind für die EU wichtige Partner in der Migrations- und Asylpolitik. © APAweb, afp, Frederico Scoppa Afrikanischer Migrant in Catania. Vor allem die nordafrikanischen Staaten sind für die EU wichtige Partner in der Migrations- und Asylpolitik. © APAweb, afp, Frederico Scoppa



Sharm el-Sheikh. Bereits 1945 wurde die Arabische Liga gegründet, auf Initiative Ägyptens. Der EU-Vorgänger EWG wurde 1957 ins Leben gerufen. Doch erst ab Sonntag findet der Premierengipfel der Staats-und Regierungschefs der EU und der Länder der Arabischen Liga (LAS) statt. 20 europäische Spitzenpolitiker haben ihr Kommen angekündigt, darunter Bundeskanzler Sebastian Kurz, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die britische Premierministerin Theresa May und Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte.

Bis Montag stehen im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh die Themen Multilateralismus, Handel und Investitionen, Migration, Sicherheit sowie die Situation in der Region - in mehreren Ländern der LAS gibt es Bürgerkriege und schwere Konflikte - auf der Tagesordnung. Gastgeber ist Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi.





Bei einem zentralen Punkt, der Migration, kam es im Vorfeld zu einem Eklat. Ein Vorbereitungstreffen der EU-Außenminister Anfang des Monats endete ohne gemeinsame Erklärung. Grund dafür war der Widerstand Ungarns gegen die geplanten Formulierungen zur möglichen Zusammenarbeit in Migrationsfragen. In der Erklärung sollte indirekt auf den globalen UNO-Migrationspakt verwiesen werden, den die Regierung in Budapest vehement ablehnt, weil ihn Premier Viktor Orban als zu migrationsfreundlich empfindet. Auch Österreich stieg aus dem "Globalen Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration" aus.







Mittlerweile sei ein jedoch Abschlusskommuniqué fertiggestellt, wurde lanciert.

Vor allem die nordafrikanischen Staaten sind für die EU wichtige Partner in der Migrations- und Asylpolitik. Ägypten wird dabei immer wieder als Staat mit "Vorbildfunktion" erwähnt. Das Land setze nicht auf Flüchtlingszentren, sei aber "sehr effizient beim Kampf gegen illegale Migration", lobte Bundeskanzler Kurz beim EU-Gipfel im vergangenen September. Aus Ägypten legen tatsächlich weniger - fast keine - Flüchtlingsboote ab, anders als aus dem benachbarten Libyen. Dem UNO-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR zufolge sind in Ägypten knapp 250.000 Flüchtlinge und Asylwerber aus fast 60 Nationen registriert. Die Dunkelziffer ist indes höher. In Libyen halten sich nach Angaben der Regierung derzeit rund 800.000 Migranten auf. Hilfsorganisationen kritisieren immer wieder die Menschenrechtssituation in beiden Ländern.

Die eingeschlafene Idee

von "Anlandeplattformen"

Auf starken Widerstand stießen bisherige Ideen der EU, die Migration im Mittelmeerraum zu "managen". Die beim EU-Gipfel im Juni 2018 ins Spiel gebrachte Errichtung von sogenannten Ausschiffungs- und Anlandeplattformen - Zentren, in die im Mittelmeer gerettete Personen zurückgebracht werden -, wurde von Ägypten und anderen Staaten ausgeschlossen. Ähnliche Ideen wie etwa Aufnahmezentren in Nordafrika, in denen auch Anträge auf Asyl in der EU gestellt werden können, verliefen im Sand.

Zwischen den EU-Ländern ist der Quotenstreit noch immer nicht gelöst. Seit Jahren steckt damit ein zentraler Pfeiler der Asylreform fest. Diese sieht vor, dass in Krisenzeiten Flüchtlinge aus Hauptankunftsländern automatisch auf verschiedene EU-Staaten verteilt werden. Allen voran Italien fordert eine Abkehr vom bisherigen Dublin-System. Dieses besagt, dass jenes EU-Land, in dem der Asylwerber erstmals Unions-Boden betreten hat, für das Asylverfahren zuständig ist. Damit sind Länder an den Außengrenzen benachteiligt. Gegen die verpflichtende Aufnahme stemmen sich seit Jahren insbesondere osteuropäische Staaten.

Österreich scheiterte während seines EU-Ratsvorsitzes im zweiten Halbjahr 2018 mit seinem Vorschlag, statt der Flüchtlingsaufnahme andere Formen der Solidarität freizustellen. In diesen innereuropäischen Streit wird die Arabische Liga tunlichst versuchen, nicht hineingezogen zu werden.

Hauptaufgabe der LAS ist die engere politische, wirtschaftliche, kulturelle und religiöse Zusammenarbeit der Mitglieder sowie die Schlichtung innerarabischer Streitfälle. Zu diesen zählt der Machtkampf zwischen Saudi-Arabien und Katar. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman steht im Verdacht, Auftraggeber des Mordes an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi zu sein. Nach dem Mord behaupteten saudische Medien, es handle sich um ein Komplott Katars. Bin Salman fehlt nun auf dem Gipfel - wohl auch auf Betreiben Europas.