"Terror als schädliche Plage"

Information

Das historische Gipfeltreffen zwischen Staats- und Regierungschefs der EU und der Arabischen Liga (LAS) soll kein einmaliges Event bleiben. Alle drei Jahre soll nun ein EU-LAS-Gipfel stattfinden - der nächste 2022 in Brüssel - wie es in der Abschlusserklärung heißt, deren Unterzeichnung am Montag in Sharm el-Sheikh geplant ist.