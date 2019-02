Südkorea ist beim Gipfel nicht dabei - und doch betroffen

Hanoi/Seoul. (klh) Wenn am Mittwoch Donald Trump und Kim Jong-un in Vietnams Hauptstadt Hanoi zu ihrem nächsten Gipfeltreffen zusammenkommen, dann ist Südkorea zwar nicht dabei - aber davon betroffen. Ohne die Vermittlungen von Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in hätte es die Annäherung zwischen Nordkoreas Führer Kim und dem US-Präsidenten Trump wahrscheinlich nie gegeben. Und das Ergebnis des Gipfels ist entscheidend für die Zukunft Südkoreas. Denn Südkorea ist massiv davon betroffen, sollte der Annäherungskurs der Vereinigten Staaten an Nordkorea scheitern. Dann herrscht wieder Kriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel.

Ein weiterer Aspekt ist ein wirtschaftlicher. Südkoreanische Geschäftsleute und Konzerne stehen schon in den Startlöchern, um in Nordkorea aktiv zu werden.





So könnte Nordkorea mit seinen äußerst billigen Arbeitskräften ein attraktiver Produktionsstandort für südkoreanische Konzerne sein. Das war schon einmal in einer Sonderwirtschaftszone in der grenznahen, nordkoreanischen Stadt Kaesong der Fall, die aber aufgrund der Atomwaffentests Nordkoreas geschlossen wurde. Darüber hinaus steht Südkorea bereit, dem nördlichen Nachbarn bei der Modernisierung seiner Infrastruktur beizustehen - was freilich nicht ganz selbstlos wäre, weil davon wiederum südkoreanische Konzerne profitieren könnten.

Allerdings gibt es ein großes Hindernis: die Sanktionen. Solange diese in Kraft sind, ist ein wirtschaftlicher Austausch mit Nordkorea nur eingeschränkt bis gar nicht möglich.

Lockerung der Sanktionen

für Trump vorstellbar

Die Strafmaßnahmen hatte der UN-Sicherheitsrat wegen Nordkoreas Atomwaffenprogramm ausgesprochen, die Europäische Union und vor allem die USA haben sie noch einmal ergänzt und verschärft.

Trump hatte bis vor kurzem darauf bestanden, dass er über die Sanktionen erst nachdenken wolle, wenn das Regime in Pjöngjang seine Nuklearwaffen vollständig vernichtet hat. Doch im Vorfeld des Gipfels in Hanoi hat er nun eine vorzeitige Lockerung der Sanktionen ins Spiel gebracht.

Doch dafür wird Nordkorea etwas liefern müssen. Pjöngjang scheint aber der Ansicht, dass es schon seit dem letzten Treffen zwischen Trump und Kim im Juni vergangenen Jahres viel unternommen hat. So hat es die Raketen- und Atomtests vorerst gestoppt und Tunnel am Atomtestgelände Punggye-ri gesprengt, durch die das bergige Areal für weitere Versuche angeblich unbrauchbar gemacht wurde. Nordkorea wird wenig Verlangen haben, über diese Maßnahmen hinauszugehen. Wenn dafür aber eine Lockerung der Sanktionen winkt, könnte sich Kim doch darauf einlassen. Denn er will unbedingt die Wirtschaft in Gang bringen - doch im Moment schafft es Nordkorea nicht einmal, die eigene Bevölkerung ausreichend zu ernähren.

Beim Gipfel in Hanoi könnte daher verlautbart werden, dass Nordkorea den Nuklearkomplex Yongbyon abbaut. Dort befinden sich ein Reaktor und eine Wiederaufbereitungsanlage, die den Bombenstoff Plutonium erzeugen. Dass er zur Aufgabe Yongbyons bereit sei, wenn die USA dafür Gegenleistungen bringen, hat Kim bereits verkündet, als er im September mit Südkoreas Präsidenten Moon zusammenkam.