Trump und Kim könnten Ende des Korea-Kriegs erklären

Hanoi. (dpa) Erst hat Kim Jong-un die Welt mit seinen Atom-und Raketentests in Angst und Schrecken versetzt, dann drohte Donald Trump dem "kleinen Raketenmann" mit "Feuer und Wut" die "völlige Vernichtung" an. Bannte der historische erste Gipfel des US-Präsidenten mit Nordkoreas Machthaber im Juni 2018 in Singapur die unmittelbare Kriegsgefahr, soll das zweite Treffen in Hanoi symbolisch Frieden stiften.

Das Ziel der atomaren Abrüstung wird bei dem Treffen am Mittwoch und Donnerstag jedoch auf die lange Bank geschoben. Beide Staatsmänner lieben aber den großen Auftritt. So wäre denkbar, dass Trump und Kim ein Ende des Koreakrieges (1950-53) erklären. Mehr als sechs Jahrzehnte nach dem Waffenstillstand wäre es eine vertrauensbildende Maßnahme von historischer Dimension, die wenig kostet. Nur ein erster Schritt in Richtung eines Friedensvertrages - denn völkerrechtlich befindet sich die koreanische Halbinsel noch im Kriegszustand. "Präsident Trump ist bereit dazu, diesen Krieg zu beenden", sagte sein Sondergesandter für Nordkorea, Stephen Biegun. Auch südkoreanische Diplomaten meinten gegenüber der "New York Times", dass sie eine derartige Erklärung für möglich halten.





Eine aufsehenerregende Friedenserklärung in Hanoi würde Showmaster Trump helfen, schlechte Schlagzeilen zu Hause zu verdrängen: Zuletzt das Debakel um den "Shutdown", den Stillstand von Teilen der Regierung. Dann der Streit um den von Trump an der Grenze zu Mexiko ausgerufenen Notstand. Zudem machen die Demokraten im Kongress Trump das Leben schwer.

Nordkorea will

die Sanktionen loswerden

Dass Trump derart unter Druck steht, kommt seinem Gegenspieler Kim gelegen. Er sieht die Ausgangslage für den Gipfel wie folgt: Ihr müsst Euch bewegen, wir haben erste Schritte unternommen, sind zu neuen Maßnahmen bereit, aber von Euch kam bisher so gut wie nichts. Der Stopp der Raketen- und Atomtests gehört für den Machthaber zu diesen Vorleistungen ebenso wie die Sprengungen von Tunneln am Atomtestgelände Punggye-ri, durch die das bergige Areal für weitere Versuche angeblich unbrauchbar gemacht wurde.

Kims Versprechen an die eigene Bevölkerung lautet, die marode Wirtschaft zu erneuern. Die Sanktionen stehen dem Vorhaben im Weg. Kim ist es bisher nicht gelungen, die Nahrungsmittelknappheit zu überwinden, die die Menschen des isolierten Landes seit vielen Jahren leiden lässt. Inwieweit Washington bereit ist, neben einer Friedenserklärung über ein Ende des Korea-Krieges auch auf die Forderung nach einer Lockerung der Sanktionen einzugehen, muss sich auf dem Gipfel erst noch zeigen.

Dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in sagte Kim im September, er sei willens, den Nuklearkomplex Yongbyon abzubauen, falls die USA entsprechende Gegenleistungen erbringen würden. Dort stehen unter anderem ein Reaktor und eine Wiederaufbereitungsanlage, die den Bombenstoff Plutonium erzeugen. Es wird vermutet, dass Kim auf dem Gipfel in Hanoi vielleicht Pläne für den Abbau der Atomanlagen und die Zulassung internationaler Inspekteure vorlegen könnte.