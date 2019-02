Irans Außenminister tritt zurück

Teheran. Der iranische Außenminister Mohammad Dschawad Sarif hat seinen Rücktritt eingereicht. "Ich entschuldige mich für all meine Unzulänglichkeiten in den vergangenen Jahren als Außenminister", schrieb Sarif am Montag auf Instagram. Einen Grund für seinen Rückzug nannte er nicht.

Sarif spielte eine wichtige Rolle beim Aushandeln des internationalen Atomvertrags im Jahr 2015. Nach dem Rückzug der USA aus dem Abkommen im vergangenen Mai geriet Sarif vonseiten antieuropäischer Hardliner heftig unter Beschuss. Es war zunächst nicht klar, ob Präsident Hassan Ruhani den Rücktritt annehmen würde.